OVA pucačina dostigla je 70 miliona kupaca

PUBG korporacija, iza koje stoji Tencent, objavila je da je do sada prodato 70 miliona primeraka igre za platforme PC, Playstation 4 i Xbox One, gde najvećeg udela ima PC verzija koja se najranije i pojavila.

Inicijalna popularnost igre je oslabila znatno, što se vidi u podatku da je 50 miliona primeraka prodato već u prvih godinu dana od izlaska.

#C4 is a devastating new tool on the Battlegrounds.



With an explosive shockwave that deals damage even through walls and other cover, C4 gives players a new way to force enemies into the open.



Check it out yourself on the live server! pic.twitter.com/n8EwYXGs4M