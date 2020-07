FILMOVI KOJI SE NE ZABORAVLJAJU NA REPERTOARU DRIVE IN BIOSKOPA NA ADI

U sredu 29.jula oldtajmeri na projekciji filma : Le man 66: Slavna 24 sata

Drive in bioskop nastavlja svoj život pod zvezdama, ali sa ništa manjim zvezdama i to glumačkim koje se smenjuju preko mesec dana na velikom platnu bioskopa na Adi. Da Holivud u Beogradu živi kroz vremeplov bioskopa na Adi, dokazuju brojni automobii koji od četvrtka do nedelje predstavljaju najudobniji i trenutno najbezbedniji vid "filmske relaksacije" van naših domova.

"MI NISMO ANĐELI 1 SRĐANA DRAGOJEVIĆA , PORODIČNA AVANTURA KRALJ LAVOVA , KAPETAN MARVEL I TVIN PIKS: VATRO HODAJ SA MNOM DEJVIDA LINČA OVE NEDELJE NA REPERTOARU DRIVE IN BIOSKOPA NA ADI"

Filmsku nedelju koja je pred nama svakako će obeležiti čuvena komedija Srđana Dragojevića iz 1992. godine Mi nismo anđeli 1, jedan od najgledanijih domaćih filmova ikada, koji će biti prikazan u petak 31. jula u 21h. Komedija sa elementima romantične sage ostala je upamćena po veoma originalnom scenariju i ulogama Nikole Kojo (Nikola), Milene Pavlović (Marina) poznata i po svojim ulogama u filmu Podzemlje i Mi nismo andjeli 2 iz 2005, godine, Uroša Đurića (Anđeo), Srđana Todorovića (Đavo), ali i impozantnim rolama Branke Katić, Sonje Savić, Bogdana Diklića i drugih. Naime, dvadesetogodišnji apsolvent književnosti Nikola ima dva probmela: redovnu jutarnju amneziju i mamurluk i buđenje u krevetima nepoznatih devojaka. Njegove nevolje počinju kada se u njegov život umešaju trudnoća i ljubav.

Publika će imati priliku da u danima pre toga, najpre 29. jula pogleda dvostrukog Oskarovca, automobilsku avanturu Le man 66: Slavna 24 sata sa Met Dejmonom i Kristijanom Bejlom kao glavim protagonistima filma, a projekciju će upriličiti oko 50-ak istorijskih vozila - "oldtajmera" iz Oldtajmer kluba Beograd. U četvrtak 30. jula zavirićemo u čuvenu misteriju Dejvida Linča iz 1992- godine - Tvin Piks: Vatro hodaj sa mnom. Podsetićemo se poslednjih sedam dana života sedamnaestogodišnje Lore Palmer koju je tumačila Šeril Li (Sheryl Lee ) i zapleta oko misterije njenog ubistva, ali i istrage oko ubistva Tereze Banks (Pamela Gidley). Dvostruko ubistvo u izmišljenom gradiću države Vašington važi i za film sa elementima horora zbog zastrašujuće tematike, a svrstava se i u redove drama. Glumica Šeril Li još tada podelila je sa medijima svoje oduševljenje zbog filma, jer je kako je naglasila "jedva dočekala da glumi živu Loru Palmer".

Vikend je rezervisan za filmska ostvarenja novije produkcije, te će se u subotu 01. avgusta na repertoaru naći naučno fantastična avantura Kapetan Marvel iz 2019. godine, dok će nedelja 02. avgust biće rezervisana za porodice koje će moći da pod vedrim nebom uživaju uz porodičnu avanturu Kralj lavova, koji je u prošloj godini zabeležio gledanost u Srbiji od čak 250.000 gledalaca.

Podsetimo, bioskop na otvorenom je počeo sa naplatom karata za filmske projekcije, a dani rezervisani za film su četvrtak, petak, subota i nedelja.

Rezervacija karata vrši se preko sajta Kombank Dvorane www.kombankdvorana.rs

U NASTAVKU POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ FILMA MI NISMO ANDJELI 1