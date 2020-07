Pravi razlog zbog kog je Van Gog sebi odsekao uvo je još TRAGIČNIJI NEGO ŠTO SE MISILO - Rešena misterija tužnog genijalca koja je MUČILA SVET?!

Tog 28. jula 1890. godine holandski slikar Vinsent van Gog umro je od posledica samoranjavanja. Bio je to kraj dugog, teškog i bolnog života neshvaćenog genija koji je, u momentu ludila, sebi čak i odsekao uvo.

Tačni razlozi zbog kojih je slikar Vinesnt van Gog rešio da sebi odseče uvo i nakon više od jednog veka ostaju misterija. Nova istraživanja bacaju sumnju na popularnu teoriju da je slavni slikar Vinesnt van Gog odsekao sebi uvo u trenucima ludila nakon svađe sa “kolegom” umetnikom Pol Gogenom.

Naime, Martin Bejli, istraživač i autor knjige o slavnom slikaru “Studio of the South” tvrdi da je Van Gog odsekao sebi uvo nakon što je primio pismo u kome je stajalo da će se njegov brat Teo, Vinsentov najveći ktitor i poštovalac, oženiti, piše Garidjan.

Do sada je bilo poznato da je Van Gog bio veliki protivnik tog braka. Umetnik se plašio da će on narušiti blizak odnos koji ima sa Teom i da će na kraju njegov brat, jednom kada bude zasnovao sopstvenu porodicu, uskratiti finansijsku pomoć na koju se umetnik veoma oslanjao budući da do tog trenutka još uvek nije prodao nijedno svoje delo.

Međutim, istoričari su do sada smatrali da je pismo u kome ga Teo obaveštava o ženidbi stiglo tek nakon što je Van Gog već odsekao sebi uvo.

Bejli tvrdi da ima dokaze da je slikar pismo primio upravo 23. decembra 1888. godine, samo nekoliko sati pre nego što će odseći sebi uvo. Te večeri, istina, došlo je do svađe sa Pol Gogenom, ali ona je bila samo “šlag na torti” već jako nesrećnog Vinsenta.

Kako bilo, slikar je te noći odsekao sebi uvo i završio u psihijatrijskoj bolnici. Tako je umesto da Božić provede sa svojom mladom verenicom, Teo došao kod brata u posetu.

Nakon kratkog boravka u lundici, Van Gog je otpušten 7. januara i tada je pisao Teu: “Uskoro će doći lepi dani i ponovo ću početi da slikam orhideje u cvatu”.

Godine 1890. Van Gog se preselio u Over sir Oaz, severno od Pariza i tu je stvorio svoje poslednje delo pre samoubistva. Poslednji put je video brata prilikom njegove posete 6. jula 1890. godine.

Vinsent van Gog pucao je u sebe 27. jula i umro dva dana kasnije u Teovom prisustvu.

Nakon bratovljeve smrti, Teo postaje depresivan i ubrzo je primljen u sanatorijum u Utrehtu gde mu je konstatovana dijagnoza “opšte paralize nerava povezane sa sifilisom“ ali danas se pominje i mogućnost da je bolovao od privremene akutne porfirije koja je možda bila i osnovna Vinsentova bolest.

Do novembra iste godine i sam je bio za stalno primljen u ludnicu. Umro je nekoliko meseci kasnije u 33. godini života. Teo i Vinsent van Gog sahranjeni su jedan pored drugog.