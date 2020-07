ONA JE ŽENA KOJA STOJI IZA BAJKE "SNEŽANA I SEDAM PATULJAKA"! Istina o njenom životu je JEZIVIJA od same priče! (FOTO)

“Snežana” (poznata i pod naslovom “Snežana i sedam patuljaka” ili “Snjeguljica”) je izvorno nemačka bajka. Braća Grim su je objavila 1812. u prvom izdanju njihove zbirke “Dečje i domaće bajke”. Od tada je nekoliko puta menjana da bi konačnu verziju dobila 1854. godine.

Od tada do danas mnogi istraživači teoretisali su o tome da li je bajka zasnovana na stvarnim događajima tj. ličnosti. Danas je najprihvaćenija teorija koju je nemačkog istoričara Ekharda Sandera koju je objavio u 1994. godine u knjizi “Schneewittchen: Märchen oder Wahrheit?” (“Snow White: Fairy Tale or Truth?”).

Lepotica stradala kao žrtva dvorskih intriga

Margaretha von Waldeck (1533-1554).