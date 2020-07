Bivši zvaničnici Pentagona: Pronašli smo letelice koje nisu sa Zemlje

Pentagon ima tajnu jedinicu za istraživanje NLO, a uskoro će morati i da objavi ono što su u svom istraživanju otkrili. Iako su tvrdili da je tajni program identifikacije NLO raspušten još 2012, izgleda da je samo premešten i preimenovan.

Ono što je posebno zanimljivo je da će barem deo svojih otkrića morati da objave 180 dana od donošenja zakona o autorizaciji obaveštajnih podataka.I dok se neki uključeni u program nadaju da će pronaći dokaze o postojanju vanzemaljskih letelica o kojima se spekuliše već decenijama, glavni fokus je ipak na pitanju radi li se tu o naprednoj tehnologiji suparničkih vojnih sila, prenosi portal Indeks.

Međutim, bivši direktor NLO programa i bivši vojno-obaveštajni zvaničnik Luis Elizondo potvrdio je da on i još nekoliko bivših državnih zvaničnika i vladinih naučnika veruju kako su objekti neutvrđenog porekla zaista pali na Zemlju, a da su njihovi ostaci odneseni na analizu.Elizondo, koji je dao ostavku 2017. nakon 10 godina na čelu NLO programa, smatra da taj program više "neće morati da se skriva u senkama" i da će "dobiti novu transparentnost".

Podsetimo, teorije o NLO-ima, koje su dosad uglavnom spadale u domen "alternativnog" i pseudonaučnog istraživanja, dobile su novi zamah i pažnju javnosti kad je Pentagon zvanično objavio nekoliko snimaka susreta američkih vojnih pilota s NLO-ima.

A te snimke još 2017. i 2018. objavila je američka kompanija "To The Stars Academy of Arts & Sciences", koju je osnovao bivši član rok benda Blink-182 Tom DeLong, inače ljubitelj tzv. teorija zavera.Američka mornarica prošle godine je potvrdila njihovu autentičnost, ali i naglasila da nema saznanja o kakvim se tačno objektima radi. Zvaničnik mornarice rekao je tada kako mornarica ne veruje da se radi o vanzemaljskoj letelici.

Bitno je pritom naglasiti da NLO ne označava nužno vanzemaljsku letelicu, već naprosto letelicu čija priroda i poreklo nisu identifikovani - kao što im i samo ime kaže.

"Ostaci letelica nisu sa Zemlje, nismo mogli sami da ih napravimo"

Bivši senator Hari Rid je takođe rekao kako veruje da su rušenja NLO-a možda već zabeležena i da bi ostaci tih letelica, ako su pokupljeni, morali da se prouče.

"Ekstremno je bitno da se informacije o otkriću fizičkih materijala ili pronađenih vozila objave", naglasio je bivši senator.

Nijedan takav ostatak srušene letelice nije javno predočen za nezavisnu analizu, a za neke metalne fragmente koji su pronađeni laboratorijska analiza je potvrdila da su ljudskog, ne vanzemaljskog porekla, odnosno, proizvodnje.Uz to, neki neobjašnjeni susreti s NLO-ima naknadno su dobili objašnjenja, a astrofizičari ističu da čak i nedostatak objašnjenja ne znači da se nužno, pa čak ni verovatno, radi o vanzemaljcima.Međutim, Erik V. Dejvis, astrofizičar koji je radio kao podizvođač, a zatim kao konsultant za Pentagonov NLO program od 2007, utvrdio je da analiza nekih pronađenih materijala nije uspela otkrije njihov izvor.

"Nismo sami mogli da ih napravimo", zaključio je Dejvis.

U glasine oko NLO-a i vanzemaljaca uključio se i američki predsednik Donald Tramp, koji je u jednom intervjuu rekao da zna neke "vrlo zanimljive" stvari o Rozvelu, gradu u Novom Meksiku koji je, prema takozvanim lovcima na NLO-e, prvo mesto rušenja NLO-a.Ipak, na pitanje hoće li objaviti te informacije, Tramp je odgovorio: "Razmisliću o tome."