ZASMEJAVAO JE MILIONE, A DOŽIVEO STRAŠNU SUDBINU - Poslednji dani VELIKOG OLIJA bili su PRAVI HOROR (VIDEO)

Tog 7. avgusta 1957. godine svet je izgubio jednog od najdarovitijih komičara svih vremena. Iako je Oliver Hardi veći deo života zabavljao publiku kao deo komičnog dvojca "Stanlio i Olio", njegovi poslednji dani su bili vrlo teški, a on ih čak nije bio ni potpuno svestan. Na kraju, doživeo je sudbinu kakvu biste malo kome poželeli.

Rođen kao Norvel Hardi 18. januara 1892. godine, omiljeni “debeljko” sa malih ekrana, bio je nestašno dete koje nije puno marilo za školu, već samo za muziku i pozorište. Srećom, majka je prepoznala njegov talenat i upisala ga u školu pevanja, a kada se 1910. otvorio bioskop u njegovom rodnom Miledžvilu, Oliver je postao filmski operater, “cepač karata”, domar i menadžer.

Uskoro je bio “obuzet” novom filmskom industrijom i ubeđen da bi mogao da uradi bolji posao od tadašnjih glumaca koje je video. Jedan prijatelj mu je predložio da se preseli u Džeksonvil, u Floridi, gde su se snimali filmovi. Godine 1913., Hardi je to i uradio.

Snimio je nekoliko filmova, ali je vremenom njegova težina postala problem za dobijanja uloga. Jednostavno, za “debeljka” nije bilo rola u kojima bi mogao da se okuša.

A onda je Oliver pronašao svoju “drugu polovinu” - mršavog Stanlia!

Njih dvojica su se kao komični tandem “Stanlio i Olio” prvi put pojavili zajedno 1919. godine, a od tada su snimili 106 filmova – 40 zvučnih, 55 nema i 11 ostvarenja u kojima su imali gostujuće uloge.

Poslednji dan velikog Olivera

Ono što mnogi njihovi obožavaoci ne znaju, jeste da su ova dva potpuno fizički suprotna lika, zapravo bili jako bliski prijatelji u stvarnom životu. Jedno o drugom pričali su sa puno ljubavi i privrženosti.

U maju 1954. godine, Hardi je imao prvi ozbiljan zdravstveni problem, kada je pretrpeo blagi srčani udar. Zbog toga je, prvi put u svom životu, odlučio da brine o svom zdravstvenom stanju. Izgubio je više od 70 kilograma za nekoliko meseci, čime je potpuno promenio svoj izgled.

Čuveni Olio je pretrpeo veliki moždani udar 14. septembra 1956. godine zbog kojeg je ostao nepokretan, a nije mogao ni da govori. Tih dana ga je svakodnevno posećivao njegov prijatelj Stanlio. Kako je Oliver sada ćutao, ćutao je i Sten.

