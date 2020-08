2020. GODINA KATASTROFE - I retorgradne planete ukazuju na pandemiju korone!

Godina 2020, kako tvrde astrolozi, sudbinska je, a rasporedi planeta takvi da ukazuju na krizu i žalost u čitavom svetu.

Godina 2020. je, ako je suditi po astrolozima, predodređena da bude godina katastrofe jer je raspored planeta takav da gradi sve gore od gorih aspekata. Brojne planete su retrogradne, što ukazuje da je nazadovanje zagarantovano, pa astrologe i ne čudi pandemija koronavirusa, koji je bukvalno na svakoj tački planete Zemlje i od koje je do sada oboleo više od 21 milion ljudi i umrlo više od 750.000.

Astrolozi kažu da je 2020. godina sudbinska za ceo svet, a takve se dešavaju na svakih četrdeset godina, te da je ova godina u znaku žalosti, kao što je bila 1980. godina kada je umro doživotni predsednik SFRJ Josip Broz Tito, nakon čega je usledio strmoglavi pad nekada velike i snažne Jugoslavije.

- Ova godina je najsličnija osamdesetoj, kada je Tito umro. To su aspekti kada velike planete prave kombinacije na nebu, a obično taj krug plavi planeta Pluton, poslednja planeta Sunčevog sistema i najmoćnija planeta koja vlada atomskom energijom, i Saturn. Kada se oni sastanu, onda se dešavaju sudbinska čuda - isakao je astrolog Dušan Veličković i upozorava da je situacija sa koronom dokaz da se na svakih četrdeset godina dešavaju neke strašne stvari koje pogađaju čitav svet.

Ističe da je ova godina u broju četiri, odnosno krsta, koji je broj Saturna, odnosno karme i smrti. Da je ova godina u broju četvorke, navodi i astronumerolog Ružica Kralj, koja ističe da je 2020. godina duhovnih poteškoća i iskušenja.

- Poslednji put se ovo desilo kada je Saturn bio u znaku Škorpije ili Strelca. Ovo su sudbinske godine, nije samo poenta u planetama, tu ima mnogo toga. Ponavlja se priča, četrdesetih je počeo rat, osamdesetih je umro Tito, cela godina je bila godina žalosti - naglašava Veličković.

Retrogradne planete do kraja 2020. Merkur 14. 10. - 3. 11. 2020. Venera 13. 5. - 25. 6. 2020. Mars 9. 9. - 14. 11. 2020. Jupiter 14. 5. - 13. 9. 2020. Saturn 11. 5. - 29. 9. 2020. Uran 11. 1. - 15. 8. 2020. Neptun 23. 6. - 29. 11. 2020.

- Period od 10. septembra do kraja novembra se ponovo pokazuje kao negativan, kao što je bio od aprila do maja. I godina je četvorka i septembar je u istom broju, što znači da nas očekuju duševne poteškoće. Narod će biti u strahu od jakog povratka koronavirusa - kaže ona i dodaje da se u ovoj godini pojavljuju tri retrogradne planete: Saturn, Venera i Merkur.

- Retrogradna Venera stvara teške socijalne slučajeve, mnogo svađa. Smenjuju se na svake tri nedelje, pa do nekoliko meseci. Saturn se ove godine često vraća kao retrogradna planeta i do decembra će biti više u retrogradnom polju, nego u pravom. Mars i Venera se smenjuju naglo, što može da dovede do konflikata i svađa. To traje 10 do 15 dana, jer Mars pravi nemire. Najgore je što je godina u broju četiri. Da nije u broju četiri, sve te retrogradne planete bi drugačije bile, ne bi stvarale takve poteškoće. Godina je krsta, raskršća i promena, koja nas uči da menjamo sebe, a to znači da se menjamo kao zemlja i narod - ističe Kraljeva.