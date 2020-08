ANJUKA IZ BANATA JE NAJPOZNATIJA TROVAČICA - Posedovala je tajne recepture za brzu i sigurnu smrt

Najpoznatiji serijski ubica sa prostora nekadašnje Jugoslavije je žena koja je početkom 20. veka u južnom Banatu postala poznata zbog toga što je posedovala tajne recepture za brzu i sigurnu smrt

Anujka di Pištonja (1837 – datum smrti nije poznat) bila je najveća banatska vračara-trovačica. Nju je iz potpunog zaborava otrgao prof. dr Šimon A. Đarmati koji je 2007. objavio knjigu „Baba Anujka – vračara iz Vladimirovca“.

Baba Anujka je poreklom Rumunka, a živela je u Vladimirovcu, selu između Vršca i Beograda, kao kći bogatog paora. Vladimirovac je početkom 20. veka nosio naziv Petrovo selo. Anujka je, po želji svog oca, bila vrlo obrazovana žena za to vreme.

Reading about Baba Anujka (Grandma Anujka) who was Yugoslavia's first serial killer - what a story!

She had a hand in approx. 150 deaths & was considered a witch who conducted sorcery. She sold "Bayana Vodica" (Bay Water) to her customers - it was laced with arsenic/mercury etc. pic.twitter.com/ixjR4LuWpC