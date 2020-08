MAGIČAN FENOMEN ILI?! FOTOGRAF ULOVIO RETKOG ''CRVENOG VILENJAKA''! (VIDEO)

Ovaj svetlosni fenomen zapravo je jedan oblik munje, odnosno električnog pražnjenja koji često ima crvenkastu ili narandžastu boju i otuda dolazi naziv "crveni vilenjak" (engleski red sprite).

Za razliku od običnih munja, "crveni vilenjaci" javljaju se vrlo visoko, između 50 i 90 kilometara iznad grmljavinskih oblaka, i imaju različite oblike i vrste sjaja, navodi Evropska svemirska agencija.

A spectacular image reveals the electrical tentacles of red jellyfish sprite lightning in the skies above Texas https://t.co/52mNNxS1rI