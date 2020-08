I TO JE MOGUĆE - U gradu u Švajcarskoj pao "ČOKOLADNI SNEG" (FOTO)

Žitelji švajcarskog grada Olten ostali su u šoku kada su videli da pada "čokoladni sneg".

Naime, do zabune je došlo pošto se pokvario sistem za ventilaciju te su čestice kakaoa napustile fabriku kompanije “Lindt & Spruengli” i završile u vazduhu.

Tech Glitch At Lindt Factory Causes It To Snow Chocolate In Swiss Townhttps://t.co/1H7FTrBhbA — M J Wheelhouse (@mandyw6) 18. август 2020.

Kako javlja AP, u kombinaciji sa naletom vetra u petak, ta prašina se proširila u blizini fabrike, odnosno u Oltenu.

We unfortunately can't promise it will happen when you visit, but it has been snowing chocolate in #Switzerland this week!https://t.co/QyeMJDZO1s — Swiss Embassy UK (@SwissEmbassyUK) 18. август 2020.

Kompanija je saopštila da je jedan automobil bio blago pokriven “snegom”, te su ponudili vlasniku da plate čišćenje vozila. Prema pisanju medija, još nije oglasio povodom ponude.

Fabrika čokolade je u međuvremenu nastavila normalno proizvodnju pošto je popravljen ventilacioni sistem, a kompanija je istakla da su oslobođene čestice kakaoa potpuno bezbedne po ljude i okolinu.