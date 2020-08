OVIH 10 ČINJENICA O NIKOLI TESLI NISTE ZNALI! Bez njegovih otkrića danas ne bismo imali INTERNET!

Ko zna šta bi bilo i kakav bi svet danas bio da je Tesla dobio podršku kakvu je trebao imati, ali mi nećemo pričati o tome.

Odlučili smo da se podsetimo najvećeg naučnika sa naših prostora i da vam o njemu otkrijemo stvari koje verovatno niste znali. Evo o čemu je reč:

1. Dete svetlosti

Tesla je rođen oko ponoći između 9. i 10. jula 1856. godine. Tog dana, njegovo rodno mesto zadesila je do tada nezapamćena oluja koja je bila praćena snažnim i dugotrajnim gromovima. Tada se to tumačilo lošim znakom, pa se za Teslu govorilo da će biti „dete tame“, dok je njegova majka uporno govorila da će on biti „dete svetlosti“.

2. Imao je sajajan smisao za humor

Humor izgleda jeste odlika velikih umova jer je Tesla po pričama njegovih najbližih bio vrlo duhovit čovek. Često je pričao zanimljive i duhovite priče, a njegovi prijatelji su uživali da budu u njegovom društvu.

3. Bežični internet 1901. godine

Iako su interenet i bežični telefoni stvar svakodnevnice, Tesla je takve izume otkrio pre više od 100 godina. Dok je radio na projektovanju transatlantskih radio talasa, Tesla je osmislio sistem prikupljanja podataka, kodiranja i emitovanja tih podataka na različite uređaje.Bez njegovih otkrića internet i telefon nikada ne bi bili realizovani.

4. Mark Tven mu je bio veliki prijatelj

Mark Tven je bio veliki ljubitelj nauke, pa je odlučio da poseti Nikolu Teslu u njegovoj laboratoriji. Dve legende su se odmah sprijateljile i postale veliki prijatleji, Tven se čak i našao na nekoliko naučnih slika koje je kreirao Nikola Tesla.

5. Samo jednom je bio u Srbiji

Iako je znao ko je i šta je, Tesla je samo jednom posetio Srbiju. On je skoro ceo svoj život proveo u Americi, a za svoju zemlju je rekao: „Kao što vidite i čujete, ostao sam Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem podižete slavu Srpstva u svetu."

6. Brod na daljinsko upravljanje

Da, Tesla je bio taj koji je izmislio daljinski upravljač. On je kreirao brodić na daljinsko upravljanje koji je vozio po reki, Ljudi su prvo mislili da je upitanju trik, ali su se kasnije uverili da je reč o pravom izumu. Tesla je imao za cilj da napravi bespilotne brodove koji bi umanjili žrtve ratovanja.

7. Riskirao je život kako bi ubedio ljude u njegove patente

Njegov motor na naizmeničnu struju Edison je pokušavao da diskredituje na sto načina. Da bi srušio nevericu, Tesla se lično uvezao u električno kolo i upalio sijalicu "glumeći" provodnik. Riskantno, ali i zabavno.

8. Pričao je sa golubovima

Tesla je obožavao golubove i često su ga ljudi viđali u parku kako sa njima priča dok ih hrani.

9. Bio je opsednut brojem 3

10. Umro je u siromaštvu

Iako su njegovi izumi promenili svet, Tesla nije dočekao slavu koju je zaslužio. Bogatsvo nije želeo, već je samo hteo da učini svet boljim mestom. Umro je u siromaštvu, a u njegovoj sobi je pronađen samo golub kojeg je on čuvao.

A ako vam ovo nije bilo dovoljno, u videu ispod možete saznati još neku zanimljivu stvar o Nikoli Tesli: