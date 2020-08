Džinovska panda rodila mladunče u zoo vrtu u Vašingtonu - Iskusna mama odmah je uradila OVO (FOTO+VIDEO)

Džinovska panda Nacionalnog zoološkog vrta u Vašingtonu, Mej Siang, rodila je u petak mladunče ove ugrožene vrste.

"Iskusna mama Mej Siang je odmah uzela mladunče i počela da se brine o njemu'', navodi se u saopštenju zoološkog vrta.

Ljubitelji panda širom sveta mogli su da prate porođaj u zoološkom vrtu onlajn, prenosi AP.

WELCOME TO THE WORLD: A Giant panda cub was born on August 21 at 6:35pm at the Smithsonian's National Zoo in Washington, D.C. Mei Xiang cradled and licked her cub after it was born. Zoo staff say the cub and mom appear to be doing well. pic.twitter.com/CE1ziYf1P2 — News 3 Now / Channel 3000 (@WISCTV_News3) 22. август 2020.

"Džinovske pande su međunarodni simbol ugrožene divlje životinje i nade, a rođenjem ovog dragocenog mladunčeta pružili smo svetu preko potreban trenutak čiste radosti'', rekao je Stiv Monfort, direktor parka.

Mei Xiang gave birth to a baby panda cub tonight at the National Zoo. "We’ve already heard the cub vocalizing and those vocalizations are a very good sign of health.” https://t.co/wXVCSulPvs pic.twitter.com/VmCCZOIu0H — DCist (@DCist) 22. август 2020.

Mama panda je stara 22 godine, što je umanjivalo šanse da dobije potomstvo, kaže Monfort.

"Međutim, želeli smo da joj pružimo još jednu priliku da doprinese opstanku svoje vrste", rekao je direktor.

🐼❤️ Three cheers for giant panda Mei Xiang! She graced us with a glimpse of her wonderful, wiggly cub. It was born 6:35 p.m. Friday, Aug. 21. Watch along with us via the Panda Cam! 👀🎥 TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/4LJ6LKAhCO — National Zoo (@NationalZoo) 22. август 2020.

Ona je najstarija džinovska panda koja se uspešno porodila u SAD. Najstarija na svetu dobila je potomstvo u Kini u 23. godini.

Mej Siang ima tri preživela potomka, Taj Šana, Bao Baoa i Bej Beja, koji su prebačeni u Kinu u 4. godini prema sporazumu s kineskom vladom.