VENČANJA, CEREMONIJE, OPELA - Evo šta se osim politike događa u Beloj kući

Rezidencija američkih predsednika bila je mesto na kojem je obavljeno 18 venčanja, a prema raspoloživoj evidenciji, najmanje 10 ljudi je umrlo u zdanju na Pensilvanija aveniji u Vašingtonu, piše AP.

Prošlog petka, u Beloj kući je održano opelo bratu predsednika Donalda Trampa u krugu porodice.

President Donald Trump held a funeral service for his younger brother, Robert Trump, on Friday at the White House. https://t.co/fxOS8CQab0