JEDNA OD NAJREĐIH ŽIVOTINJA NA SVETU ROĐENA U ZOO VRTU - Veruje se da ih u divljini ima manje od 600 (FOTO+VIDEO)

Veruje se da u divljini ima manje od 600 afričkih divljih magaraca, a na osnovu podataka sa liste ugroženih vrsta - EndangeredList.org.

Mladunče je rođeno u zoološkom vrtu Marvel u blizini Vinčestera u Hampširu u Engleskoj, prenosi britanska agencija SWNS i dodaje da je "beba" veoma jaka, kao i njeni roditelji Jazara i Lars.

Our newest youngsters are settling in! 🦓 We are celebrating three new births including a critically endangered African wild ass – one of the world’s rarest animals. Read more about our wonderful new arrivals: https://t.co/QS6xQJMmQg pic.twitter.com/HFFvePJ1y7

"Novo mladunče afričkog divljeg magarca izuzetno je važno za naš Zoo vrt, a čuvari još ne znaju da li je muško ili žensko i zato još nema ime", rekao je menadžer vrta Jan Godvin.

"Equus africanus somaliensis" je mala populacija divljih magaraca primećena u nacionalnom parku na severu Etiopije, a manji broj ih živi u Eritreji i Somaliji.

Pored divljih magaraca iz Afrike, u zoološkom vrtu rodile su se i dve planinske zebre - Hartman i to 6. i 11. avgusta.

Postoje tri vrste zebri, pustinjske, one iz savane i planinske - Cape i Hartman.

🌟What a cutie! - ‘Incredibly rare’ African wild ass foal among latest newborns at @Marwellwildlife!❤️

Visitors to the zoo can spot the new foal in the paddock down the path past the zoo’s brand new Okapi Playground. See here for more ⬇️https://t.co/N2eDHWPmvR#HantsDaysOut pic.twitter.com/JaX3yBpRw2