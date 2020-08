RENOVIRALI ŽELEZNIČKU STANICU, pa OTKRILI MASOVNU GROBNICU - Misterija kružnih jama sa 1.500 ljudi iz 19. veka! (FOTO+VIDEO)

Zvaničnici Udruženja za kulturna dobra grada Osake koja proučavaju ostatke rekli su danas da veruju da se radi o mladim ljudima koji su umrli krajem 18. veka.

Grobnica Umeda, jedna od sedam istorijskih grobnica u japanskom trgovačkom gradu Osaki, otkrivena je u okviru projekta obnove u blizini glavne železničke stanice.

#Japon 🇯🇵 Plus de 1500 ossements humains ont été retrouvés à Osaka. Appelé "Umeda Tomb", il s'agirait de l'un des 7 sites funéraires historiques datant des dernières années de l'ère Edo au début de l'ère Meiji, soit entre 1850 et 1860. Crédit Photo: Osaka City Cultural Properties pic.twitter.com/4RAw3OQHgh

Više od 1.500 posmrtnih ostataka pronadjeno je tokom iskopavanja koje su počela u septembru 2019. godine, posle studije 2016-2017. godine kada je iskopano stotine sličnih ostataka na susednim lokacijama, rekao je zvaničnik udruženja.

Ancient burial ground containing the bones of 350 people squashed into tiny circular graves is unearthed https://t.co/oXIRM4A3KV