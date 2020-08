Iako je avio-industrija jedna od najjače pogođenih pandemijom koronavirusa, grupa Air France-KLM nije odustala od svoje politike održivog razvoja ni u uslovima krize.

Naprotiv, i dalje provode odgovorne akcije zbog kojih su 2019 postali lider održivog poslovanja u svom sektoru, prema Dow Jones-u, tačnije avio-kompanija sa najvišim indeksom održivog razvoja.

Prema nedavno objavljenom izveštaju održivog poslovanja za 2019. godinu, grupa Air France-KLM je ostvarila sledeće rezultate:

- smanjila emisiju ugljen-dioksida za 30% po putniku po kilometru upoređenju s 2005. godinom. Ovakvom rezultatu je najviše doprinelo konstantnounaprednjivanje flote. KLM je u 2019. kupio osam novih aviona tipa Dreamliner787-10, dok je Air France naručio 98 aviona Erbas A350 i Erbas A220. Noviavioni emituju i do 20% manje ugljen-dioksida, troše do 25% manje gorivazbog novih materijala koji su značajno lakši od uobičajenih u avio-industriji,i proizvode do 40% manje buke. Time je grupa za 43% smanjila zagađenjebukom u 2019.

Prema planu za 2030. godinu, Air France-KLM bi trebalo da ima 50% manjuemisiju ugljen-dioksida po putniku po kilometru u poređenju s emisijom koju jeimala 2005. godine.

- značajno kompenzovala svoj karbonski otisak. Air France se, sa svoje strane, obavezao da će svi domaći letovi kompanije biti karbonski neutralni počev od 1. januara 2020. godine. To konkretno znači da će emisija CO2 za projektovanih 450 letova dnevno u domaćem saobraćaju biti kompenzovana sadnjom drveća. Air France je u 2019. zasadio preko 160.000 stabala svuda u svetu, dok je KLM u okviru projekta CO2ZERO obezbedio sredstva za sadnju preko 680 hektara tropske prašume u Panami (do sada je posađeno 320 hektara).

- Smanjenu karbonskog otiska doprinelo je i korišćenje bio-goriva. U 2019. godini KLM je kupio gotovo 7.000 tona ovog održivog goriva i najavio izgradnju prve evropske fabrike bio-goriva planirane za 2022.

- za 31% smanjila količinu otpada koji se ne reciklira. Od kraja 2019, Air France je krenuo sa zamenom jednokratnih plastičnih predmeta održivijim alternativama (kratonske čaše, drvene kašičice…), čime se količina plastičnog otpada smanjuje za 1.300 tona godišnje. KLM je, pak, prva avio-kompanija koja otpad s letova, pre svega PET ambalažu, pretvara u filamete za 3D štampače i koristi ih za izradu delova za popravku i održavanje aviona.

Naime, KLM ketering služba dnevno sortira preko 15.000 plastičnih boca, od čega dobije oko 1.800 metara visoko kvalitetnog recikliranog materijala, tj. fileta za 3D štampače. Kako je KLM avio-kompanija, sertifikovan za održavanje, ali ne i proizvodnju avio-delova, od reciklirane plastike prave se alati za održavanje aviona. (Više o ovom KLM projektu možete pronaći na linku https://www.youtube.com/watć?v=2D_QtBWzk9M )

Cilj Air France-KLM grupe je da za 50% smanji otpad sa svojih u odnosu na 2005. godinu

- ostvarila saradnju sa železnicom. Dok Air France sve domaće letove kraće od 2,5 sata prepušta francuskoj železnici, dotle je KLM u 2019 napravio plan da se određeni kratkolinijski letovi zamene železničkim saobraćajem. Prvi let koji je KLM planirao da u martu 2020. ukloni sa svog reda letenja je let na relaciji Amsterdam-Brisel.

„Želeo bih da se zahvalim svim zaposlenima u Air France – KLM grupi,“ rekao je Bendžamin Smit, generalni direktor Air France-KLM i dodao: „Zahvaljujući društveno odgovornom i ekološki osvešćenom ponašanju naših 83.000 zaposlenih, kompanija je uspela da ostvari ciljeve održivog poslovanja za 2019. godinu. Kriza izazvana pandemijom virusa Covid-19 je katalizator transformacije civilnog vazduhoplovstva i predstavlja priliku za dalje jačanje naše dugogodišnje posvećenosti ka održivoj budućnosti, jer želimo da pronađemo ekološku i ekonomsku ravnotežu. Naš prioritet je povratiti našu konkurentnost u duboko izmenjenom svetu, ali i potvrditi naše liderstvo u održivoj tranziciji našeg sektora. “

