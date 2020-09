MULAN VRAĆA PUBLIKU U BIOSKOPE! Diznijeva dugoiščekivana epska avantura "MULAN" u bioskopima od 10. septembra - KARTE U PRODAJI (FOTO+VIDEO)

Magija se nastavlja, mnoge generacije odrasle su na uzbudljivoj animiranoj avanturi o kineskoj ratnici "Mulan" (1998.) nominovanoj za nagradu Oskar, a sada zajedno sa nekom novom publikom iščekuju istoimeni igrani rimejk rediteljke Niki Karo.

Premijera Diznijevog igranog ostvarenja "Mulan" održaće se u sredu, 9. septembra u bioskopima Cineplexx BIG Beograd i Cine Grand BIG Rakovica, a od 10. septembra film će biti na redovnom repertoaru bioskopa širom Srbije, na čijim blagajnama se već mogu kupiti ulaznice.

Proslavljena rediteljka Niki Karo donosi epsku priču o legendarnoj kineskoj ratnici MULAN, neustrašivoj mlada ženi koja zbog ljubavi prema svojoj porodici i državi rizikuje sve i postaje jedna od najvećih ratnika za kojeg je Kina ikada čula.

Kada kineski car pošalje dekret u kome piše da svaka porodica mora da pošalje jednog člana koji će se pridružiti Carskoj vojsci u odbrani zemlje od osvajača sa severa, Hua Mulan, najstarija ćerka proslavljenog ratnika, zameniće svog obolelog oca. Prerušena u muškarca, predstavlja se kao Hua Jun i na svakom koraku suočiće se sa izazovom kako bi prigrlila svoju unutrašnju snagu i istinski potencijal. Ovo je epsko putovanje koje će je preobratiti u poštovanog ratnika i na kome će zaslužiti poštovanje i zahvalnost čitave nacije i njenog oca učiniti ponosnim.

Osim u studiju film je sniman i u stvarnom okruženju, a prema rečima rediteljke vizija je bila da se priča koja je izrazito epska i emocionalna ispriča na veoma realan način.

“Ono što me je privuklo da snimim film je ona sama, Mulan i njeno životno putovanje od devojke sa sela do vojnika prerušenog u muškarca, do ratnika i heroja. Priča koja je jednako relevantna kao što je bila kada je pre 15 vekova napisana,” dodala je rediteljka.

Priča je nastala po kineskoj pesmi “Balada o Mulan" i ispričana je mnogo puta tokom vekova. Prema rečima producenata deca u Kini uče o ovoj priči i "Mulan" je veoma važan i veoma živ ep, čak i nakon toliko vremena.

"Za mene je veoma važno u ovom filmu, kao i u ostalim koje sam radila da bude promišljen, da poštuje kulturu i da bude usklađen. Svi timovi koji su radili na filmu pristupili su temeljnom istraživanju kineske kulture, slikarstva, istorije i ratne prošlosti”, zaključila je rediteljka Niki Karo.