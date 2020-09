Kazna za nenošenje maske - MINUT U MRTVAČKOM SANDUKU: Nakon ove opomene, svi poštuju meru (VIDEO)

Vlasti su uvele tu neobičnu meru kako bi oni koji ne nose masku razmislili o opasnim posledicama svog ponašanja, nakon što je poslednjih dana dnevni broj novozaraženih prešao hiljadu, kažu zvaničnici, prenosi Rojters.

"Razmislite o onome što se dogodi ako dobijete kovid-19", poručuje u video spotu zveničnik jednom prestupniku, koji leži u otvorenom kovčegu.

Officials in Indonesia are giving people daily reminders of how deadly #Covid19 can be: By using a "coffin parade". pic.twitter.com/0Vsn8eW1Bd