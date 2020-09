Otkriveni ostaci praistorijske ajkule: Zubi veličine ljudske ruke, peraja veličine čoveka

Otkriveni su ostaci džinovske praistorijske ajkule „megalodona“ koja je vladala okeanima pre više miliona godina. Pronađeni zubi veliki su poput ljudske ruke, a peraja su veličine odraslog čoveka.

Istraživači sa Univerziteta u Bristolu u jugozapadnoj Engleskoj i Univerziteta "Svonsi" u Južnom Velsu koristili su matematičke proračune da bi izračunali veličinu ajkule na osnovu retkih fosilnih ostataka zuba.

Nalazi su objavljeni u četvrtak u časopisu Sajentifik riports.

