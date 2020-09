Konzola radi bez baterija, ali ima "caku": Nije za one sa slabim živcima

Tim istraživača sa Univerziteta Nortvestern i Tehnološkog univerziteta Delft razvio je novi pristup klasičnoj konzoli, zamenjujući njen niz od četiri AA baterije setom od pet redova solarnih panela i dugmadi koji skupljaju snagu prilikom korišćenja.

Game Boy Engage, kako je ova konzola nazvana, teoretski je sposoban da se koristi za igranje bilo koje video-igre napravljene za originalni Game Boy, a čak ima i otvor na poleđini ako želite da ubacite kertridž, prenosi The Verge.

Međutim, ovo zvuči previše dobro da bi bilo istinito, i naravno da dolazi sa mnoštvom ograničenja. Kao prvo, nema zvuk, a njegov LCD ekran je prilično mali. I da, isključuje se na svakih desetak sekundi.

Jasper de Winkel spent a year creating the "Engage," a battery-free Game Boy. It's an orange brick about the size of a paperback novel, weighs only half as much as the original 1989 Gameboy & looks like NIntendo's handheld. @dctrjack has the inside story. https://t.co/DOWsX9QNX1