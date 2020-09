Prince of Persia ponovo juri "pesak vremena" - Ubisoft predstavio rimejk svoje kultne igre (VIDEO)

Kompanija Ubisoft predstavila je rimejk svoje kultne igre Prince of Persia: The Sands of Time iz 2003. godine, čiji je trejler objavljen.

Za izradu rimejka poslužio je endžin koji pokreće Assassin’s Creed Origins iz 2017. godine. Inače, ceo Assassin’s Creed serijal igara nastao je kao direktno inspirisan Prince of Persia igrama.

Iz trejlera se primaćuje da je grafika unapređena u odnosu na original, ali ipak deluje nedovoljno kvalitetno u odnosu na današnje standarde, i pored toga što je prilikom ponovne animacije likova i borbeni korišćena "motion capture " animacija.

Igra Prince of Persia: The Sands of Time Remake, za PC, PS4 i Xbox One platforme, izlazi 21. januara 2021. godine, a do tada nam ostaje nada da ima dovoljno vremena da se svi vizuelni nedostaci poprave.