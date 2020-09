NAUČNICI U ŠOKU ZBOG USAMLJENE ŽENKE PITONA - Snela jaja iako nije bila u blizini mužjaka DECENIJAMA! (FOTO+VIDEO)

Jedna 62-godišnja ženka loptastog pitona, koja živi u zoo-vrtu u američkom gradu Sent Luisu, našla se u središtu svojevrsne misterije pošto je izlegla sedam jaja, iako u blizini mužjaka iz redova svoje vrste nije bila najmanje dve decenije.

Kako prenosi londonski Gardijan, tri jaja smeštena su u inkubator, u dva mladunci nisu preživeli, a preostala dva su upotrebljena za genetsko uzorkovanje kojim će biti utvrđeno kako je došlo do oplodnje.

