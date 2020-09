Njegovo lice znalo su svako dete i tinejdžer tokom 90-ih godina jer je krasilo omot čokolade koje i dan-danas obožavaju milioni mališana širom sveta. Ono što se pak o Alesandru Egeru nije znalo tada jeste činjenica da je rođeni Beograđanin, te i da je nešto malo pre snimanja reklame koja ga je proslavila otišao sa porodicom u Italiju.

Alesandro danas ima 29 godina i u Italiji uživa status poznatog manekena i modela, ali i glumca koji je delio kadrove sa nekim od najvećih glumački imena, kako Italije, tako i sveta, poput Kristofera Lambera. Iako uživa u svetu glamura u zemlji "dolče vite", od Milana preko Rima do Venecije, kaže da mu ipak nedostaje miris domaće kafe, parkić i pijaca na Banovom brdu, ujak, kao i selo gde je provodio dane u detinjstvu.

U Beogradu je proveo dobar deo detinjstva

"Pre Italije sam živeo na Banovom brdu, gde mi još žive drugovi iz kraja, sa kojima sam i dalje u kontaktu. Takođe, tu sam uvek dolazio do 13. godine, a onda su me škola i posao malo odaljili, ali čim sam imao priliku, uvek sam dolazio. Jednostavno, to je deo moje krvi. Imao sam oko dve ili tri godine, baka je živela na relaciji Italija - Srbija, te smo išli autobusom od jedne do druge zemlje", kaže Alesandro.

Kako kaže, česte selidbe u ranom detinjstvu u njemu su stvorile naviku da se lako adaptira na sve okolnosti. Kasnije mu je ta navika pomogla u karijeri, koju je takođe započeo rano. Na taj način je i došao do omota popularne čokolade. Međutim, drugare nikada nije zaboravljao i uvek se trudio da ima vremena za njih, jer je to stvar poštovanja i obraza, kako nam je rekao.

"Oduvek sam menjao gradove u kojima sam živeo, zato mislim da sam nekako navikao na to. Prosto, ako imaš želju, možeš svuda da se adaptiraš. Od kad sam kao mali, počeo da radim čuvene reklame, a posle i serije, nikad nisam ostavio kako se kaže, kraj i ortake. Za njih si uvek drug s kojim igraš soni, gledaš filmove, ideš u igraonice, na bazen, u park. Slava ne treba i ne sme da promeni tvoj život, odnos prema drugovima, običaje koje si pre imao. Drugovi uvek moraju da su tu."

Tinejdž zvezda u seriji "The Band"

Nakon što je snimio reklamu za "kinder", počeo je da snima serije, "The Band" , "A doctor in the family" i "Shades of Truth", koje su u Italiji bile među najpopularnijma. Igrao je uz Lina Banfija, Kristofera Lambera, Milenu Vukotić, a u svetu mode ima prijatelje među najvećim imenima današnjice, poput Donatele Versače i Domenika Dolčea.

"Ja volim zabavu i kontakt umetnosti, volim da probam sve što se vrti oko umetnosti, i da budem sa umetnicima, tolko ima da se naučii od glumca kao Kristofera Lamberta, od modnih kreatora kao što su Donatela, Domenico Dolće. Svi oni su ušli u moj životu, a ja sam suđer, sve gledam i učim. Druženje sa njima je uvek lepo pogotovo sa velikim imenima, naučiš kako svi oni žive za momente koji nisu uopšte fensi ili ono sto se vidi na televizij, vole da uživaju u prirodi i ima da se nauči stvarno puno od njih. Znate, svi oni su mnogo ljubazni i nikad se ne ponašaju kao zvezde.", otkirva Alesandro.

Tajna uspeha - upornost, trening i posvećenost

Iako je u glumački svet ušao preko reklame, manekenstvo je u njegovom životu došlo tek kada je napunio 21 godinu u to sasvim slučajno. Tajna uspeha, kako u glumi, tako i u manekenstvu, došla je iz dosta odricanja, rada na sebi, treniranja, i njegove rešenosti da uvek ostvari dobre rezultate.

"Manekenstvo je stiglo mnogo kasnje, tek kad sam imao 21 godinu. Neki mesec nakon snimanja u Rimu gde smo snimali “Medico in famiglia” čuvenu seriju gde glumi i Milena Vukotić uz Lina Banfja. Vratio sam se u Milano i tražio posao. Ušao sam u Versače i pitao sam da li im treba konobar, prodavac bilo šta, i to je čuo kasting direktor. Bilo je kao u filmovima, on je stajao iza mene i samo mi je rekao: "Dođi ti sa mnom", izmerio me i sutradan sam već sedeo sa Donatelom Versače. Tako je počelo sve, bilo je jako zanimljivo da sam onda rešio da malo ostaviim glumu. Bilo je potrebno mnogo truda, mnogo treninga, dijeta i audicija. Ali od malih nogu, šta god da počnem, trudim se da osvojim zlato, i za to zlato sam se uvek borio i mislim da mi je upravo to donelo dobre rezultate. Najviše se ceni trud, da ustaneš, da zoveš ljude, održavaš kontakte, agencije... Da pokažeš svima koliko to želiš", kaže.

Preko pedeset revija za renomirane svetske brendove

Do sada je učestvovao na više od 50 modnih revija, sarađivao je s renomiranim brendovima poput "Versače", "Dolče Gabana", "Armani", "Monkler", "Zenja", "Trusardi", "Moskino", "Kelvin Klajn", a što se tiče serija, ističe da mu je najpoznatija ona pod imenom "The Band", u kojoj je tumačio lik Nika, zavodnika i jednog od članova tinejdž benda.

Pored toga, Alesandro se pojavio i u neobičnom rijaliti programu "Pechino Express", u kojem je glavni zadatak putovati po svetu - bez novca.

"To snimanje je bilo divno iskuustvo, nešto što sam uvek sanjao, tako je lepo osmišljeno i snimljeno da je neverovatno. Putuješ po svetu bez para i bez kuće, moraš da se snalaziš kako umeš i znaš, a ja pošto sam dosta vremena proveo u Beogradu, znam šta znaci ta reč", dodaje Aleksandro kroz smeh.

Nedostaje mu miris turske kafe

Tokom boravka u Italiji najviše mu nedostaje miris kafe u njegovom kraju, pijace, ljudi i hrana.

"Beograd puno volim, imam dobre drugove i kad sam radio naslovnu stranu za jedan muški časopis s mojom devojkom Madalinom tamo, bilo je to mnogo lep momenat za mene. Normalno, nedostaje mi hrana, moji ljudi, zgrade, miris turske kafe u mom kraju, moj ujak, selo, parkić i klupe u njemu, pijaca, kafići, sve to", nostalgičan je Alesandro.