NEVEROVATNO OTKRIĆE: Večiti led se otopio i izronio potpuno očuvan medved iz LEDENOG DOBA, od pre 30.000 godina! (FOTO)

Nažalost, do ovog neverovatnog otkrića došlo je usled otapanja permafrosta (večitog leda) te se tako medved pojavio na površini zemlje na Ljahovskim ostrvima na severoistoku Rusije.

Naučnici smatraju da je reč o se radi o vrsti smeđeg medveda koja je živela pre 22.000 do 39.500 godina, piše BBC.

HUGELY EXCITING! A cave bear carcass has been recovered from the permafrost on an Arctic island - “the first and only find of its kind.” The preservation is remarkable; all internal organs are present. And that nose! Wonderful 📷 NEFU https://t.co/U6nayPIsIp pic.twitter.com/gzggoCyHmA