NAKON NEOBIČNIH KRATERA POJAVILE SE ČUDNE IZBOČINE - Misterija u Sibiru zbog koje svet mora da se zabrine! (VIDEO)

Rozenberg je želeo da istraži kako topljenje permafrosta utiče ne samo na klimu nego i na krajolik i živote ljudi u Sibiru.

Naučnici već neko vreme upozoravaju da se ogromne površine u Sibiru, koje su inače smrznute tokom cele godine nezavisno od godišnjeg doba, polako tope. Posledice po klimu mogle bi da budu izuzetno opasne.

Naime, naučnici veruju da otapanje permafrosta oslobađa enormne količine gasova staklene bašte, koji bi mogli još više da pogoršaju ionako akutan problem klimatskih promena.

Ove "džombe" na površini zemlje opisuju se kao "ožiljci klimatskih promena". Zbog topljenja permafrosta deo zemlje "propada" niže, a s obzirom na to da su neke od tih izbočina pune vode, posledica je i stvaranje velikih jezera.

Siberia’s bizarre bumps: how thawing permafrost is scarring the landscape. Part two of our report from the remote Yakutia region on the effects of climate change. Filmed & edited by @mattgodtv Producer @BBCWillVernon @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/DPSPVaf2TE