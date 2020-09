Nakon Majamija, Njujorka i Čikaga, srpski slikar Marko Tomić otvara izložbu 'Jedna nedelja ljubavi' u Beogradu! (FOTO)

View this post on Instagram

Nova izložba slika “Jedna nedelja ljubavi” Početak 23 Septembar od 18h Izložba traje 7dana kao i Beogradska nedelja vina. Od 23 do 30 Septembra Svakog Dana od 18h do 23h. Tema : Vino , Muzika , Ples Jer za tango je potrebno dvoje. Vinoteka Neimar , Vračar Braničevska 12 a Sa mojim slikama posetioci će moći uživati i u Originalnom nakitu umetnice @dorcolina.unique . My new Art Exhibition “One week of love” Opening : September 23rd at 6pm. Art show is one week long , and it’s during Belgrade wine week . From 23rd to 30th September Every day from 6pm to 11pm Theme : Wine, Music and Dance Because you can’t dance tango alone. Vinoteka Neimar , Vračar Braničevska 12a With my paintings visitors and audience can also enjoy original jewelry work of art from artist @dorcolina.unique . #belgradewineweek #vinoteka #beograd #umetnost #slikarstvo #vinarijakomuna #izlozba #izlozbaslika #vracar #belgrade #workofart #artworks #artshow #artexpo #artexhibition #ubeogradu #vino #wine #dance #tango #ljubav #love #srbija #srbija🇷🇸 #volimte #vidimose #postovanje #beogradnocu #vinarija #vinotekaneimar @vinoteka_bar_shop @belgradewineweek @belgradewaterfront @phoenix_stunt @dorcolina.unique