PREMINULA SLAVNA PEVAČICA - Ikona francuske šanstone, generacije će pamtiti njene pesme

Kako navodi AP, sa izražajnim očima nasleđenim od svojih grčkih predaka, dubokim, hrapavim glasom, zahvaljujući dugogodišnjem pušenju, obučena u crno, učinila je tokom svoje karijere duge sedam decenija besmrtnim neke od najpoznatijih francuskih pesama, kao što su klasici "Pod pariskim nebom" i "Mrzim nedelje".

Žilijet Greko rođena je 7. februara 1927. u Monpeljeu, a posle usamljenog detinjstva, sa odsutnim ocem i bez ljubavi majke, kako je sama rekla u jednom dokumentarnom filmu, predala se boemskom načinu života intelektualaca u posleratnoj Francuskoj.

Počela je kao glumica u Parizu 1946. godine, gde je na umetničkoj Levoj obali upoznala, između ostalih, i filozofa Žan-Pol Sartra, koji je za nju izrekao čuvenu rečenicu da "u svom glasu imali milione oesama".

Upoznala je mnoge pisce i umetnike tog doba, kao što su Alber Kami, Žak Prever, Žan Kokto i Boris Vijan, kada je i dobila nadimak "muza egzistencijalizma".

Sredinom 1940-ih godina, romanopisac Remon Keno i filozof Žan-Pol Sartr napisali su pesme "Si tu t'imagines..." i "La Rue des Blancs-Manteaux", koje su Žilijet Greko donele prvi uspeh u blistavoj karijeri.

Prekretnica u njenoj karijeru bila je susret sa Seržom Genzburom kasnih 1950-iz godina, tada mladog muzičara koji je reviktaizovao francusku popularnu muziku. Od 1959, sledećih pet godina pisao je pesme za nju, koje su bile opšte prihvaćene i cenjene.

Pevala je i pesme Žaka Prevera, Bertolda Brehta, Borisa Vijana, Fransoaz Sagan...

Bila je politički angažovana, posebno u vreme pobune i demonstracija 1968.

