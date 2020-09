POVRATAK STAND UP KOMEDIJE NA VELIKA VRATA! Novi datum velikog STAND UP SHOW-a zakazanog za prvi aprl je deveti oktobar u velikoj sali KOMBANK DVORANE!

Šest različitih komičara i šest različitih dimenzija humora „ispričane“ kroz životne ispovesti u kojima će se pronaći svako od nas. SVE KUPLJENE KARTE ZA 01. APRIL VAŽE ZA NOVI TERMIN!!

Stand up komedija vraća se na velika vrata Kombank Dvorane. Nakon pauze zbog pandemijske krize i odlaganja prvobitnog datuma ( 01. april ) za oktobar, ovaj jedinstveni oblik „komedije uživo“ zaživeće kroz veliki Stand up show koji će biti održan 09. oktobra u 20h u Velikoj Sali kultnog prostora. Sve kupljene karte za 01. april, važiće i za novi datum!

Na sceni će zablistati sada već veterani stand up show-a u Srbiji, uz primese jedinstvenog humora koji će na scenu u novoj sezoni po prvi put doneti i jedna žena.

Tako će ljubitelji dobrog humora, koji nam je danas potrebniji više nego ikad, moći ponovo da vide šest komičara: Nešu Bridžisa, Srđana Olmana, Srđana Jovanovića, Dušana Varničića, Filipa Ugrenovića, ali i da upoznaju Anu Zlatanović, kojoj će ovo biti prvi nastup na pozorišnim „daskama“ Kombank Dvorane.

Svako za sebe, jedinstveni u svom nastupu, sa posebnom dimenzijom humora koju nose u sebi i nesebično ga dele sa publikom, svojim iskrenim životnim ispovestima obojenim kroz humorističke, ali i sarkastične sentence, sa publikom će se sjediniti u jedno- praveći doslovce neverovatan SHOW.

Karte za dvočasovnu predstavu komedije, koju su spontano, a sa druge strane brižljivo pripremili, mogu se kupiti na blagajni Kombank Dvorane i svim prodajnim mestima Tickets-a.

U nastavku možete pročitati kratke biografije komičara obojene njihovom optimalnom dozom komedije, životnim postulatima kojih se ne odriču i samo jednim ciljem- da sebe bezrezervno poklone auditorijumu.

SRĐAN JOVANOVIĆ

Beogradski stand up komičar, istovremeno glumaci i pisac, poznat po filmovima Glavom kroz zid, Život i smrt porno bande, Srpska štampa. Njegove nastupe je videlo na hiljade ljudi širom regiona. Od Vardara do Triglava publika je uživala u njegovim duhovitim pričama i dogodovštinama. Brutalno iskren humor i raznolikost tema o kojima priča jeste ono što njegov nastup čini jedinstvenim. Od politike do seksa, o svakodnevnim stvarima iz drugog ugla i prvog lica, o zajedničkim problemima i ličnim stavovima... Šta nas čeka od rođenja do penzije? Kako se snaći u potrošačkom društvu? Naš put ka Evropi i sve prepreke, saveti za dug i srećan život i još mnogo toga.

NENAD DANILOVIĆ( NEŠA BRIDŽIS )

Nenad Danilović alijas Neša Bridžis, jedan je od pionira srpke stand up scene. Iza sebe u jedanaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri ima preko 2000 nastupa. Učesnik je mnogih velikih festivala kao i TV show emisija. Jedan je od najpopularnijih stand up komičara na Balkanu. Ovaj proslavljeni komičar voli da kaže da je "Stand up život i život je standup". Mnogi se pronalaze u njegovim pričama o ljudima, njihovim karakterima, buntovnički i bez predrasuda otkriva i razgoliti svaku predrasudu među ljudima, i voli da kaže "Sve što Vi niste, biću ja".

SRĐAN OLMAN

Stand up komedijom se bavi od 2014. godine. Njegov One man show “Severno ledeni humor” (jer dolazi sa severa, iz Subotice), obišao je čitav region, ali i Evropu, stigavši i do Kanade.Olman je pobednik TV show-a „Najbolji komičar Srbije“ iz 2014. godine. Engleski komičar Dave Thompson ocenio je Olmana kao veoma direktnog komičara koji često na brutalan način govori o svakodnevnim problemima. Olman iza sebe ima dva One man show-a: “Severno ledeni humor” I “No name show”.

FILIP UGRENOVIĆ

Filip Ugrenović je poznati beogradski voditelj na radiju, što kako kaže, znači da zasigurno nije dovoljno lep za televiziju. Objašnjava da ga je muka naterala da makar mora biti duhovit. Što ne znači da je uspeo. Ima bradu, nema kosu. Ima stomačinu, nema apetita. Ima devojku, mada joj još to nije rekao. Čovek kod koga je sve naopako. I zlo. Živi na Konjarniku, a ne navija za "Partizan". Rođen u istoj ulici gde i Viktoriba i Tozovac. Nažalost, nikad ih nije upoznao. Ili na sreću, ako pitate njih. Scenarista emisije "Veče sa Ivanom Ivanovićem", voditelj kvizova i zaštitni glas Radija 3. Ovo je stvarno, bez šale. Stand upom se bavi pet godina i za to vreme nasmejao je mnoge ljude od Triglava do Đevđelije.

DUŠAN VARNIČIĆ

Momak iz Šida sa prebivalištem u Novom Sadu pokupio je najgore osobine oba grada. Upravo se zaposlio u prodavnici ribolovačke opreme, eto konačno neka korist od toga što ima gliste. Čovek koji je podigao celu halu na noge, mada je tek posle dokazano da je on izazvao požar. NJegove veze su kao fudbalski derbi – uvek bude povređenih. Od kada se bavi ovim poslom udvostručio se broj devojaka sa kojima je spavao. Spavao je sa još jednom. Osim stendap komedije strast su mu fudbal i kladionica, zbog čega i jeste mali i u dugovima, kao i njegova zemlja.

ANA ZLATANOVIĆ

Ana je rođena i živi već 33 uzastopne godine. Ima jako živopisnu porodicu i spremna je da o njima priča. U životu je bila sve - branila je Srbiju od terorizma kao operater kontradiverzione kontrole aerodroma Nikola Tesla, slušala je žalbe korisnika u call centru i bila full time alkos. A kako je sve to izgledalo iz njene perspektive - dođite da čujete na našem sledećem nastupu.

U NASTAVKU POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE UČESNIKA