PODACI OD VITALNE VAŽNOSTI - Kineska sonda otkrila OPASAN NIVO ZRAČENJA NA MESECU

Kinesko-nemački tim je u američkom časopisu "SajensAdvansis“ izneo podatke o zračenju koje je prikupio Čange-4, kineska sonda koja je sletela na daleku stranu Meseca u januaru 2019. godine.

Future moon explorers will be bombarded with two to three times more radiation than astronauts aboard the International Space Station, a health hazard that will require thick-walled shelters for protection, according to the radiation data collected by China's Chang'e 4 lander. pic.twitter.com/tALav2xIej