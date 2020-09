REŠENA MISTERIJA VILINSKIH KRUGOVA: Decenijama je ova pojava mučila naučnike, a onda su se setili jedne matematičke teorije!

70 godina stara teorija je očigledno pomogla nauci da objasni poreklo misterioznih "vilinskih krugova" - formacija pustinjske trave koja raste oko kružnih delova sušnog tla.

U svojoj novoj studiji, objavljenoj u Ekološkom žurnalu Britanskog ekološkog društva, tim naučnika predvođen ekologom Stefanom Gecinom sa Univerziteta u Getingenu u Nemačkoj, iskoristio je teoriju koju je uveo poznati engleski matematičar Alan Turing 1952. godine.

