Iskonsko zlo u telu deteta! Ne verujete da je moguće i u šta je odrastao?! Od njegovih zločina će vas podići jeza!

Od samih početaka Grejem Jang je bio problematičan dečak koji je provodio više vremena sa svojim setom za hemiju nego sa živim ljudima. Kao tinejdžer, Gejam je razvio nenormalnu radoznalost za dve teme - Hitlera i otrove. Do momenta kada mu je bilo 14, već je ubio maćehu i otrovao celu bližu porodicu. Nakon kratkog boravka u ludnici u kojoj je ubio pacijenta, Grejema su "izlečenog" pustili na slobodu. A onda je ovaj mladić napravio pustoš širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Grejemova majka je umrla od tuberkuloze samo nekoliko meseci posle njegovog rođenja 1947. godine. Ovo je ostavilo duboke posledice na Grejmovog oca koji je sina poslao kod tetke da ga ona neguje. Tako je bilo sve do 1950. godine kada se ponovo oženio i sina doveo kući. Međutim, mališan je već razvio duboki odnos sa tetkom i mrzeo je i oca i maćehu što su ih razdvojili, piše portal Allday.com.

Grejem je odrastao u mirnog i povučenog tinejdžera koji je ima dve opsesije – Adolfa Hitlera i otrove. Otvoreno je pričao o tome da je Hitler bio neshvaćen i nosio je svastiku. Njegov otac je smatrao da je dobro što se njegov sin interesuje za hemiju, pa je Grejemu kupio osnovnu opremu kraj koje je dečak provodio sate. Do momenta kada mu je bio 13, Grejem je toliko dobro poznavao hemikalije da je uspeo da ubedi lokalnog apotekara da mu je 17 i da su mu opasni otrovi potrebni jer studira.

Grejem je uskoro svoje znanje testirao. Njegova prva žrtva bio je njegov jedini školski prijatelj Kristofer Vilijams kome je polako dodavao otrov u hranu. Nakon što je dečak postao toliko bolestan da više nije mogao da dolazi u školu Grejem je pažnju preusmerio da svoju porodicu.

Obračun sa porodicom

U novembru 1961. godine Grejemovoj sestri Vinifred je naglo pozlilo i lekari su otkrili da je devojka u organizmu imala otrov bunike. Grejemov otac je posumnjao na sina, ali je mislio da je dečak bio neoprezan i slučajno ostavio otrov na dohvat ruke devojčice i ništa nije rekao policiji. Nakon ovoga, Graham se okrenuo svojoj maćehi Moli. Aprila 1962. nesrećna žena je posle misteriozne bolesti umrla. Kremirana je i tako je najveći deo dokaza protiv njenog pastorka nestao.

