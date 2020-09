Nova teorija naučnika o tome zašto je potonuo Titanik - Neobično svetlo na nebu izazvalo tragediju?!

Najnovija istraživanja naučnika pokazuju da bi polarna svetlost mogla da bude odgovorna za potonuće Titanika.

Iako je prošlo više od veka otkako je Titanik potonuo posle sudara sa ledenim bregom, misterija najveće pomorske nesreće u istoriji u kojoj je poginulo više od 1.500 ljudi, nikad nije rešena.

Međutim, najnovija istraživanja bi mogla konačno da daju odgovor zašto je došlo do nesreće. Naime, meteorolog i fotograf Mila Zinkova veruje da je polarna svetlost odigrala ključnu ulogu u potonuću Titanika, prenosi Fox news.

Charged particles from the Northern Lights could have been strong enough to disrupt the ship's navigation system, steering it into an iceberg. https://t.co/1aOBdoUYo8 — AllThatsInteresting (@ATInteresting) 23. септембар 2020.

Prema svedočenju preživelih putnika, u noći 15. aprila 1912. na nebu je blistala zelena polarna svetlost.

Naučnici Američke svemirske agencije NASA kažu da je moguće da je polarna svetlost prouzrokovala previsok napon i vibracije na brodu. S tim u vezi, naučni magazin “Live Science” na svom sajtu piše: “Solarna oluja dovoljno jaka da proizvede polarnu svetlost mogla je da poremeti kompase i bežičnu komunikaciju na ‘Titaniku’ i brodovima u blizini koji su krenuli da im priteknu u pomoć”.

An aurora (northern lights) that lit up the sky over the Titanic might explain why it sank https://t.co/OUOxCbsM7Q — Maritime Cyprus Intl news forum (@maritime_cyprus) 24. септембар 2020.

Zinkova kaže da geomagnetna oluja ne samo možda skrenula brod sa kursa, već i dovela do toga da drugi brodovi ne dobiju na vreme poziv za pomoć sa Titanika, zbog čega je tragedija imala mnogo veće razmere nego da toga nije bilo.

Did a Solar Ejection Hinder the Titanic? by @ChrisBaraniuk at @HakaiMagazine Hakai Magazine https://t.co/iQH5S26xxx The Northern Lights were seen that night — ScienceSeeker (@SciSeeker) 25. септембар 2020.

Zinkova se poziva i na svedočenja preživelih i očevidaca, koji navode kako je aurora borealis bila vidljiva u noći potonuća.

- Polarna svetlost nastaje kada naelektrisane čestice solarnih vetrova udare u gornje slojeve Zemljine atmosfere, gde pod njihovim uticajem molekuli kiseonika i azota počinju da svetle. Magnetna oluja je mogla da poremeti rad kompasa, a odstupanje od samo 0,5 stepeni bilo bi dovoljno da dovede brod na kurs sudara sa ledenim bregom - objašnjava Zinkova.