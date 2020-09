FILM "IZVANREDAN ŽIVOT DEJVIDA KOPERFILDA" U BIOSKOPIMA OD 1. OKTOBRA

Dobitnica nagrade Oskar glumica Tilda Svinton i jedan od najvoljenijih britanskih glumaca Hju Lori u priči o čuvenom naslovnom liku - Dejvidu Koperfildu.

Od britanskog reditelja Armanda Janučija u bioskope stiže najnovija adaptacija romana čuvenog klasika Čarlsa Dikensa. Od četvrtka 1. oktobra svi ljubitelji dobre drame i britanske komedije, osvedočenog britkog humora moći će da pogledaju film "Izvanredan život Dejvida Koperfilda" koji je okupio poznatu ekipu glumaca - od dobitnika nagrade Oskar Tilde Svinton i Pitera Kapaldija, preko voljenog Hjua Lorija, do mladog Deva Patela koji tumači naslovni lik, Dejvida Koperfilda.

Film prati Koperfildovo putovanje kroz haotičan svet u kom pokušava da pronađe svoje mesto. Od nesrećnog detinjstva do otkrića talenta za pripovedanjem i pisanjem njegovo putovanje naizgled je smešno i tragično, ali uvek puno boja, života i humanosti.

"To je putovanje kroz život, priča o tome kako pokušava da pronađe svoj put," rekao je glavni glumac Patel o svom liku, a prodirući kroz masivno literarno delo koscenarista Sajmon Blekvel i reditelj Januči, koji su već zajedno radili na filmu In the Loop, stavili su akcenat na komediju.

Sam Čarsl Dikens je govorio da mu je to jedna od najdražih knjiga, a roman se prvi put pojavio sredinom devetnaestog veka, kao autobiografski prikaz.

