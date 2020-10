"ČEGA SE NAJVIŠE PLAŠIŠ?" Teška i inspirativna priča o odrastanju "drugačijeg" deteta ostaviće vas bez daha! Da li ste spremni da zavirite u "SOBU"?

“Ne znam da li je hrabrost ili ludost u Srbiji, pretočiti najintimnije i najbolnije trenutke svog života u knjigu ali je svakako oslobađajuće”

Novinar Marko Srejić je danas, nakon dve godine rada na romanu, predstavio svoju prvu knjigu “Soba”. Na domaćem tržištu se prvi put pojavila literatura autora sa naših prostora koja se direktno, otvoreno i iskreno bavi nerazumevanjem, neprihvatanjem i odbacivanjem LGBT zajednice u manjim ruralnim sredinama.

Autobiografija koja se bavi teškim odrastanjem u patrijahalnoj sredini koja ne prihvata različitost, guši i primorava na pogrešne poteze, usput ostavljajući traume i ožiljke, inspirisaće a pre svega i probuditi u svakome ko je bude čitao želju da se suoči sa svojim strahovima i zauvek napusti “sobu” u kojoj postaje tesno.

- Nije ovo samo moja priča, ovo je priča svih nas koji smo, bez obzira na seksualnu orijentaciju, godine, pol, bili primorani da se suočimo sa našim najdubljim strahovima i pogrešnim potezima da bi smo krenuli dalje. Pisanje ove knjige je za mene između ostalog predstavljalo upravo to, oslobađanje svega onoga što sam godinama “vukao” za sobom. Moja pobeda će biti ako ova priča dođe upravo do onih koji se plaše svega što nudi život sa one druge strane straha - kaže Marko.

Knjiga je onlajn u prodaji od 1. oktobra, a za koji dan će se naći i u knjižarama.

