Do NOVE GODINE će MARS promeniti svet - budite OPREZNI i izbegavajte OVAKVO PONAŠANJE DA VAM SE NE BI OBILO O GLAVU

Kada bi drevni astrolozi videli situaciju na nebu u najmanju ruku bi predvideli svetski rat. Dakle, oprez i bez impulsivnog ponašanje.

Početkom septembra je došlo do velikog zemljanog trigona i Sunce je napravilo sponu između Urana u Biku i Jupitera, Plutona i Saturna u Jarcu. Mesec je 7. i 8. septembra boravio u znaku Bika i pojačao ovaj trigon. To je "poguralo" dešavanja u kućama naših natalnih horoskopa koje su pod ovim uticajem, još ako imate tu i neku planetu - bingo.

Smena punog i mladog Meseca dala je posebnu dinamiku, jer uvek nešto treba da se završi, da bi se novi prolaz pojavio pred nama. Veliki talas energije imali smo 2. septembra (pun Mesec u Ribama). Pojavili su se novi odgovori i rešenja koja su bila "tu negde", ali ih do sada nismo primećivali.

Kada se stvari sagledaju iz drugog ugla otvaraju se nove mogućnosti. Uran donosi uzbuđenje i oslobađanje, opipljivo i konkretno, jer se uticaj dešava u zemljanim znacima.

Otvoreno je novo poglavlje Znak Riba predstavlja energiju završetka, nešto smo pustiti da ode i napravili mesto za novo poglavlje, koje se otvarilo mladim Mesecom 17. septembra.

Oni daju našem životu čvrstu formu, to je mesto gde gradimo, kreiramo i realizujemo stvari na fizičkom planu. To je naše telo, posao, karijera, finansije, dnevna rutina, ono što trenutno posedujemo ili želimo u budućnosti, ali i konkretne promene koje želimo da napravimo u životu.

Zatim Sunce nastavlja da se kreće kroz znak Device i formira trigone sa planetama u Jarcu.

Početak na kvadrat! Mlad Mesec (Sunce i Mesec u konjunkciji) 17. septembra na 25 stepeni Device, formira trigon sa Saturnom u Jarcu. To je početak na kvadrat! Mlad Mesec je nešto novo a Saturn daje podršku i blagoslov realnosti. Donosi se odluka, stvari postaju vidljive, opipljive.

Istovremeno, ono predstavlja rešenje problema koji se otvorio pred nama ove godine, i njegovo rešavanje je stalno bilo odlagano. Sada imamo ideju šta je to što praktično može da se ostvari, kako da se stvari organizuju i unaprede.

Od 13. septembra stvari su se ubrzale, jer je Jupiter krenuo direktno. Stvari koje su se "zaglavile" sredinom maja od sada imaju otvoren prolaz.

Sutradan, 14. septembra, usledio je trigon Sunca i Plutona. Dobili smo uvid šta je suštinsko, na šta se treba usmeriti, a šta treba otpustiti, za šta više nemamo energije i interesa, i stavićemo fokus na nešto što je aktuelno u ovom trenutku. To će nam dati čvrstinu, sigurnost i moć da donesemo nove odluke.

Ovo nije happy end, jer se pokreće velika bura!"

Nemojte ovo shvatiti kao "happy end". Pred nama je retrogradni Mars i velika bura koja će se pokrenuti. Suština je da nam stalno pred očima bude pravac koji smo uhvatili u septembru. Tada je proces pokrenut na materijalnom planu, i u nekim slučajevima je potrebno možda i nekoliko meseci - do februara, kada pun Mesec bude u znaku Device.

Sada stvari kreću napred Poslednjih meseci ste počeli da radite na nečemu, ali nije bilo pravo vreme, svaki čas je iskrsavalo nešto - retrogradni Merkur i Venera, tri pomračenja, Mars se zaglavio u Ribama. Nikako da se sve poklopi, imali smo unutrašnji osećaj da nismo spremni. Septembar je prilika da se stvari vide jasno, povežu i našteluju jer postoji podrška za rešenje i pravac kojim idemo.

Drevni astrolozi bi do Nove godina najavili smak sveta, jer nebo nikada ovako nije izgledalo!"

Mars je ušao u novu fazu, jer je dugo najavljivani retrogradni hod počeo i trajaće do 14. novembra. Ovaj uticaj se od davnina povezuje sa ratovima i elementarnim nepogodama. Kada bi drevni astrolozi videli situaciju na nebu do Nove godine, u najmanju ruku bi predvideli smak sveta. Ovo nikada da sada nije bilo, tako da nemamo sa čim da uporedimo, i možemo da pustimo mašti na volju.

Ovoga puta ratoborni Mars u ratničkom Ovnu je u trostrukom kvadratu (90 stepeni) sa ne tako miroljubivim planetama Plutonom, Saturnom i Jupiterom. U prvoj fazi sva četiri aktera su retrogradna, što znači da su blizu Zemlji i da se njihov uticaj jače oseća. Dakle, uporedo sa zemaljskom energijom podrške imamo frustrirani iskvadrirani Mars. To donosi tenziju, ometanje, blokade. Kada kažemo "rat", on se zapravo i vodi. To je rat za razbijanje strukture, rušenje "elite".

Otpor dolazi i od nas samih, jer mnogi misle da su stari ili da nemaju iskustva!"

Lako je izaći na crtu "spoljnim", neprijateljima, ali - kako da izađemo na kraj sa otporima i tenzijama u nama samima, koji su aktivirani ovim astrološkim uticajem. Suština je konflikt. Nešto jako želimo, a ne možemo ništa da uradimo brže, ne možemo da započnemo. U nekim slučajevima, otpor dolazi od nas samih - "nisam dovoljno dobar, nemam iskustva, star sam".

Treba osvestiti koja uverenja i strahovi nas pokreću. Imamo unutrašnji osećaj da treba još da sazrevamo (Jarac), da budemo odgovorni, da uradimo nešto na pravi način. Retrogradni Mars u Ovnu zahteva unutrašnji rad, navodi na razotkrivanje ko smo mi zapravo i što još nije došlo do naše svesti.

Mars su mladi, Jarac stari Mars su mladi, gnevni ljudi spremni na akciju, nasuprot establišmenta (Jarac). Vladare niko nije obavestio da je njihovo vreme prošlo, i oni nastavljaju da stežu omču još jače. Sjajno su obavili svoju ulogu razgradnje ovoga sveta, i sada mogu da odu. Ko dođe sledeći, moraće ponovo da "otkriva točak i vatru".

Kvadrat sa planetama u Jarcu donosi osvešćivanje, da se vratimo sebi i shvatimo da ono što treba da uskladimo se zapravo nalazi u nama samima, ali projekcija je mnogo udobnija varijanta. Ovo sa povlačenjem se uglavnom dešava u teoriji, jer kao za inat, Mars probudi onog nestrpljivog u nama, koji je uzbuđen, napunjen energijom i spreman da krene.

Mars budi nestrpljenje, pa ništa ne gurajte na silu, jer će impulsivno ponašanje biti kažnjeno!"

Oprez, impulsivno ponašanje u naredna dva meseca moglo bi da ima dugoročne posledice. Zato - ne gurajte ništa na silu i ne započinjite stvari koje treba dugo da traju.