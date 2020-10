TOALET KOJI KOŠTA PRAVO BOGATSTVO: Uskoro će se naći u svemiru, a koristiće ga astronauti NASA (VIDEO)

Svemirske agencije se trude da njihov boravak u kosmosu, koji traje oko šest meseci, bude što udobniji, pa će tako uskoro dobiti i novi toalet, vredan 23 miliona dolara.Američka svemirska agencija NASA će, naime, ove nedelje na Međunarodnu svemirsku stanicu, pored ostalih stvari, uputiti i novi svemirski toalet zvaničnog naziva „Univerzalni sistem za upravljanje otpadom“.

