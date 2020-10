ZABRINJAVAJUĆA SAZNANJA STRUČNJAKA - Ozonska rupa nad Antarktikom dostigla rekordnu veličinu (FOTO+VIDEO)

Program posmatranja Zemlje Evropske unije saopštio je danas da je ozonska rupa nad Antarktikom narasla do svoje najveće veličine i najdubljeg nivoa u poslednjih nekoliko godina.

Stručnjaci iz Službe za praćenje atmosfere Kopernikus rekli su da je snažni, stabilni i hladni polarni vrtlog bio pokretač širenja i pozvali na veće međunarodne napore kako bi se osiguralo da države poštuju međunarodni sporazum o postupnom ukidanju upotrebe hemikalija koje uništavaju ozon, prenosi AP.

Ukazuje se da je ova ozonska rupa "definitivno" među najvećima u poslednjih 15 godina. Tanjenje ozonskog omotača nad antarktičkim kontinentom prvi put je primećeno 1985. godine.

The size of the #ozonehole 🕳️ is strongly dependent on meteorology (and unrelated to #greenhousegas emissions), which causes its strong variability from year to year.

BUT #ClimateChange 🌡️causes extreme weather phenomena, a possible cause for the exceptionally deep hole in 2020? pic.twitter.com/DgQhkUyMol — BIRA-IASB (@BIRA_IASB) 06. октобар 2020.

U Ženevi, portparolka Kler Nulis iz Svetske meteorološke organizacije rekla je da ozonska rupa počinje da se širi svakog avgusta - na početku antarktičkog proleća - i dostiže vrhunac oko oktobra.

“European Union’s Copernicus Atmospheric Monitoring Service this morning issued a press release saying that the #Ozone hole over the Antarctic - which is an annual event – it’s one of the largest and one of the deepest in recent years”. @WMO briefs the press in Geneva today⬇️ pic.twitter.com/xFQrX0NcVg — UN Geneva (@UNGeneva) 06. октобар 2020.

Nulis je rekla da uprkos rastućoj rupi, stručnjaci i dalje veruju da se ozonski omotač polako oporavlja nakon usvajanja Montrealskog protokola, sporazuma potpisanog 1987. godine, koji za cilj ima postepeno ukidanje supstanci koje oštećuju ozon.

Ona je pomenula klimatske projekcije koje ukazuju da će se ozonski omotač vratiti na nivo iz 1980. do 2060. godine.