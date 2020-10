ODLAZAK MUZIČKE LEGENDE - Preminuo čuveni gitarista Edi van Hejlen

Legendarni holandsko-američki gitarista preminuo je u utorak nakon duge borbe sa rakom grla.

- Ne mogu da verujem da ovo moram da napišem, ali moj otac, Edvard Lodevijk Van Halen, jutros je izgubio svoju dugu i mukotrpnu bitku sa rakom. Bio je najbolji otac koga sam ikada mogao da poželim. Svaki trenutak koji sam delio sa njim na sceni i van nje bio je poklon - objavio je na Tviteru njegov sin, muzičar Volf van Hejlen.

Hejlen je bio najpoznatiji kao vodeći gitarista, povremeno klavijaturista i ko-osnivač hard rok benda Van Hejlen. On se smatra za jednog od najvećih svetskih gitarista i jedan od najuticajnijih rok gitarista 20. veka.

Just when you think 2020 couldn’t suck more. What is there to say about Eddie except he changed the face of rock music. I’ll never forget the first time I heard Eruption as a teen. My mind never recovered. RIP Eddie. And also Rest In Rock. 🤟 https://t.co/DtcbFPfx7k