Besplatna video-igra ruši sve rekorde: Zarađuje više nego TikTok, da li ste je isprobali? (VIDEO)

Čini se da je video-igra kineskog studija miHoYo-a doživela početak kakav se samo može poželeti.

Genshin Impact beleži profite veće nego TikTok, a na Twitch platformi je, po gledanosti, popularniji nego Fortnite.

Eksperti iz industrije, zbog toga, veruju da je ovo najuspešnije globalno objavljivanje jedne kineske video-igre u istoriji.

Koncept je prvi put predstavljen 2017. godine, a igrači kontrolišu mlade čarobne ratnike koji putuju kroz postapokaliptični svet. Genshin Impact je open-world akciona avantura koja vuče dosta ispiracija iz animea i bajki, tako da ima za cilj da privuče gejmere svih starosnih grupa, prenosi play.co.rs.

Analitičari su izjavili da je uspeh kampanje Genshin Impact-a još jedan znak sve veće tehničke i marketinške sposobnosti Kine na gajming sceni. Od kako je izašla, video-igra je zaradila više od $1.84 milona samo na iOS platformama, a premijeru je gledalo više od 110.000 gledalaca istovremeno na Twitch platformi.

Igra je naišla i na pozitivne kritike gejming veterana. Igrači su je pohvalili zato što ne zavisi previše od "plati da bi pobedio" mehanike, ali i zato što dosta podseća na hit sa Nintendove Switch konzole The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ako vam se ovo čini kao nešto čemu bi posvetili vreme, pridružite se 5.3 miliona registrovanih internacionalnih igrača i 16 miliona azijskih igrača na različitim platformama.

Genshin Impact je besplatan i moguće ga je preuzeti za Playstation 4, Nintendo Switch, Android, iOS i PC.