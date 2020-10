PRVI SVETAC SA FEJSBUK PROFILOM: Dečak iz Milana, koji je umro sa 15 godina, u Vatikanu proglašen svetim! Zovu ga BOŽJI INFLUENSER (FOTO+VIDEO)

Karlo je bio običan dečak, ali je svojim znanjem pomagao biskupijama da naprave svoje internet stranice , potom je kreirao internet izložbu o verskim čudima iz celog sveta, dok je noću obilazio beskućnike, svaki dan je išao na mise i darivao džeparac katoličkim dobrotvornim organizacijama.

On je prvi milenijal koji je proglašen svecem, nazvan je 'Božjim influenserom', a njegovo telo je sačuvano i predstavljeno javnosti. Karlo je inače i prvi svetac koji ima profil na Fejsbuku, preko kojeg je širio svoju duboku veru, javlja Koriere.

Odsad će se svake godine 12. oktobra u Vatikanu služiti misa zadušnica u njegovo sećanje.

