VELIKA ČAST: Voji Brajoviću dodeljena nagrada "Pavle Vuisić" za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu

Brajoviću je priznanje uručio kolega Vladan Živković.

Dramskom umetniku Vojislavu Voji Brajoviću uručena je večeras nagrada "Pavle Vuisić" za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu u okviru programa festivala "Filmski susreti" u Nišu.

Nagradu dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije, a sastoji se od plakete s likom Pavla Vuisića, monografije posvećene laureatu i dokumentarnog filma o dobitniku ovog prestižnog priznanja.

U suretu sa novinarima, pre svečanosti uručenja nagrade u niškom bioskopu Cineplexx, Brajović je napomenuo da je jako uzbuđen, jer se priznanje "Pavle Vuisić" dobija, a ne osvaja.

- Kada dobijate velike svetske nagrade na različitim festivalima teško je govoriti o Zlatnom medvedu ili Oskaru. . . O Pavlu Vuisiću je lako govoriti. Rano sam shvatio kakav je to profesionalac, kao mladi glumac na snimanju televizijskog filma "Šešir profesora Vujića". Ljudi misle da je bio autentičan, ali istovremeno je bio štreber, studiozan, perfekcionista. Jednom prilikom sam ga podsetio da je na snimanju "Šešira" 17 puta vraćao da ponovimo jednu scenu gde je on samo trebalo da "sluša" kako ja "filmski" sviram violinu. Ali, zaboga, on je bio nezadovoljan kako sluša - kazao je

Brajović je dodao i da mu je Vuisić jednom kazao da nema decu, ali da postoje neka deca kojima se dopada to što on radi.

- Rekao mi je da on ne želi tu decu da razočara. Ako pogledate njegove filmove shvatite da tu niko ne može biti razočaran - kazao je Brajović o velikom glumcu.