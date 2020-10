KINEZI LANSIRALI GAOFEN 13 - Satelit je dizajniran i da šalje uzbune za nadolazeće prirodne katastrofe (FOTO+VIDEO)

Satelit je lansiran u 00.57 po lokalnom vremenu iz Šičang centra za lansiranje, preneo je TASS.

A Chinese Long March 3B has successfully lofted the Gaofen-13 satellite. Overview by Rui C. Barbosa: https://t.co/qVrrmgfRa2

Satelit je dizajniran i da šalje potencijalne uzbune za nadolazeće prirodne katastrofe.

Kina aktivno učestvuje u svemirskom programu, razvijajući meteorološke, telekomunikacione i navigacione satelite, kao i opremu za kolonizaciju Meseca.

#China successful launched Gaofen-13, a new optical remote-sensing #satelite by a Long March-3B carrier rocket from Xichang Satellite Launch Center at 00:57am today (12/10). It will mainly be used for land surveys, weather forecasting & disaster prevention&mitigation. pic.twitter.com/MLwJLJnf5Y