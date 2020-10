VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan padobranac i ekstremni sportista Feliks Baumgartner (43) skočio je iz kapsule podignute balonom do "ivice" Zemljine atmosfere. Tokom skoka-leta sa visine 39.068 metara ka površini Zemlje, koji je trajao pet i po minuta, Baumgartner je telom probio "zvučni zid".

322. p.n.e. - Najveći govornik starog veka, atinski državnik Demosten, izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vodja antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II Makedonskog (filipike). Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem oratorstva.

1882 - Rodjen je irski državnik Emon de Valera (Eamon), lider republikanskog pokreta "Šin fejn" (irski: Mi sami) od 1917. do 1926, predsednik Irske od 1959. do 1973. Kao premijer od 1937. do 1959. (sa dva kraća prekida) sporazumno je rešio neka sporna ekonomska, politička i vojna pitanja sa Velikom Britanijom. Bio je predsednik Lige naroda 1938-39.

1890 - Rodjen je američki general i državnik Dvajt Dejvid Ajzenhauer (Dwight David Eisenhower), vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svetskom ratu u Evropi, predsednik SAD od 1953. do 1961, komandant NATO pakta od 1950. do 1952, kada je dao ostavku zbog predsedničkih izbora u SAD.

1930 - Rodjen je Žozef Dezire Mobutu (Joseph), poznat kao Mobutu Sese Seko, predsednik Zaira (Kongo) do maja 1997, kada je zbačen s vlasti pobunom koju je predvodio Loran Kabila (Laurent). Vladao je diktatorski od 1965, po okončanju petogodišnjeg gradjanskog rata.

1- U Dubrovniku je umro slikar Marko Murat, prvi pravi i dosledni plenerista u jugoslovenskom i srpskom slikarstvu. Od 1894. bio je nastavnik crtanja u Beogradu i značajno je uticao na stvaranje "Beogradske škole". Jedan je od osnivača umetničkog društva "Lada" (1904) i Umetničke zanatske škole u Beogradu (1905) ("Devojka iz Konavala", "Žena sa šeširom", "Šipanska luka", "Proleće u Šipanu").

1999 - Umro je bivši predsednik Tanzanije Džulijus Njerere (Julius, Nyerere), jedan od lidera Pokreta nesvrstanih, ključna ličnost u borbi za nezavisnost svoje zemlje od Velike Britanije 1961, predsednik države od 1962. do 1985. kada se kao jedan od prvih post-kolonijalnih afričkih lidera, dobrovoljno povukao sa vlasti. Na svahili jezik preveo je Šekspirova dela "Julije Cezar" i "Mletački trgovac".

2018 - Preminula je jugoslovenska i srpska glumica Milena Dravić ; koja je realizovala ; više od 100 filmskih ostvarenja i ; 20 pozorišnih uloga, od kojih su mnoge višestruko nagradjivane. Igrala je u filmovima "Kozara", "Prekobrojna", "Jutro", "Hasanaginica", "Ljubavni život Budimira Trajkovića", "Rad na odredjeno vreme", "Moj tata na odredjeno vreme", "Sekula se opet ženi", "Nije lako sa muškarcima", "Zona Zamfirova"...