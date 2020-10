ŠOK U SRED VOŽNJE! Užičanin je vozio kada se mu se oko VOLANA POJAVILA ZMIJA i zapalacala mu jezikom pravo u lice

Za Damira Barjaktarevića, 48-godišnjeg Užičanina, u petak nije postojala veća i opasnija zmija od one koja mu je neopaženo ušla u automobil i, tokom vožnje, u sred saobraćajne gužve, zapalacala mu jezikom pred očima! Nadomak ruku kojima je držao volan.

Ispostavilo se bila je to ribarica, neotrovna vrsta, ali kako je on to mogao da razarna u trenutku kada je doživeo šok i gledao gde će što pre zaustaviti vozilo i istrčati iz njega. Sreća Damirova da je bio pribran i u tim trenucima jači od straha.

Barjaktarević je u petak bio u poseti ocu u naselju Bela Zemlja između Užica i Zlatibora. Automobil mu je u to vreme, priča on za „Blic“, stajao parkiran na proširenju kraj puta. Vrata i prozori su mu bili zatvoreni.

- Par sati kasnije krenuo sam kući. Bila je velika gužva na magistrali. Na ulasku u prvi od dva tunela ispred Užica, najednom, učinilo mi se da iz ventilacionog otvora na instrument tabli viri zmijska glava! Trepnuo sam u tom momentu i pomislio „da li ja sanjam“. Sledećih nekoliko sekundi, u dilemi da li sam stvarno video zmiju ili mi se pričinilo, vozio sam kroz tunel i razmišljao da li su me oči prevarile. Nisu! Čim sam izašao na svetlo dana video sam da je zmija 20-ak centimetara svojom dužinom izašla iz ventilacije prema volanu. Da li sam tada refleksno mahuno rukom, ne sećam se, tek ona se vratila u rupu - priča Damir Barjaktarević.

U šoku, ali svestan da u sred vožnje ne sme da paniči

Ne stigavši još uvek da se uplaši, svestan da bi svaka panika i nagli pokret volana mogli biti kobni, kroz glavu mu je prošlo samo jedno – da što pre zaustavi automobil i izađe iz njega. Ali gde.

- Pomislio sam da u momentu zakočim na sred magistrale, ali iza mene je išao šleper. Da zaustavim pored puta bilo je nemoguće, jer em nema proširenja, em tu su se nalazili radnici koji su popravljali zaštitnu mrežu. Razmišljao sam i da skrenem u levu traku, ali mi je u susret dolazila kolona - nastavlja on.

Srećom nailazi na proširenje.

Morao je da traži proširenje. Našao ga je kilometar dalje, na novom parkingu iznad užičke železničke stanice. Izašao je iz kola i sa bezbednog pozvao autoelektričara. Rekao mu je da mu je zmija u vozilu i pitao ga li je mogla u putnički deo da uđe iz motora. Ovaj mu je objasnio da je mogla ispod haube da se zavuče kroz ventilaciju ispod brisača i prođe napred.

- Tek tri, četiri sata kasnije, kada je zmija već uveliko bila van njegovog vozila, počeo je da me hvata strah. Ne samo zbog toga da je zmija mogla da bude otvorna i da je postojala opasnost da će me ujesti, nego i zbog toga što sam u panici mogao izgubiti kontrolu - kaže ovaj Užičanin.

A onda stiže taksista i zmijolovac

Barjakterević je imao ogromnu sreću, sam Bog da je spasao, iskren je Aresnije Hadži Basur, užički taksista koji je uhvatio zmiju iz Damirovog vozila. On je i zmijolovac, odlično poznaje ove životinje, imao je na stotine intervencija „na istu temu“. Ali, ovakvu ne do prošlog petka.

- Taman sam dovezao jednu mušteriju na odredište, kada mi je prijatelj javio da je jednom našem sugrađaninu potrebna pomoć, da mu je zmija u automobilu i da stoji na magistrali. Pozvao sam ga, preneo mi je da je izašao iz kola, rekao sam mu da otvori prednja desna vrata, da me sačeka i posmatra da li će zmija izaći dok ne stignem - prenosi Arsenije Hadži Basur.