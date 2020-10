MLADEŽ NA DLANU NE DONOSI NIŠTA DOBRO! Osobe koje imaju beleg na ovom delu tela nemaju razloga za radost

U proseku ljudi imaju najmanje oko desetak mladeža, dok neki sa malo manje sreće imaju i do 40 ukupno. Mladež se može pojaviti bilo gde na telu, a većina njih se do dvadesete godine života formira.

Kao što proričemo sudbinu gledajući u zvezde i planete, postoji i sujeverje da se iz mladeža može otkriti mnogo o našem budućem životu, kao i da li smo rođeni srećni, ili nosioci užasne karme.

Postoji verovanje da je mladež na obrazu nesrećni mladež, koji nagoveštava veliku krizu u životu koja se ne može zaobići.

Takođe postoji verovanje da je mladež na stomaku predodredio osobu za veliki uspeh, pa tako osobe koje ga imaju preko ovog dela tela postižu velike rezultate u školi, na poslu i kasnije u bračnom životu. Sa tim je povezana čakra iz stomaka, koja je zadužena za naše osećaje i iz nje polazi svaki dublji osećaj i intuicija. Zato je poželjno imati ga preko stomaka, odnosno čakre kojojm u astrologiji vlada jupiter, planeta najveće sreće i širenja.

Dolazimo i do onog manje istraženog, a to je mladež na dlanu, koji je do danas bio misterija, a sa novim otkrićima, ljudi koji gledaju u šolju, tj u talog od kafe, uveli su u ovaj vid proricanja i mladež na dlanu. Oni tvrde kako u znakovima jasno stoji šaka sa ispupčinom, a to prepisuju ljudima koji poseduju mladež na dlanu, odnosno simbol se čita kao takav.