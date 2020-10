Najpopularniji lik iz video-igara: Ima 53 miliona pretraga, da li ste iznenađeni?

Iako ovih godina nije toliko prisutan, to što se pojavio pre 40 godina je svakako pomoglo da upravo Pac-Man ponese titulu najpopularnijeg heroja iz video-igara. Ova maskota kompanije Bandai Namco beleži preko 53 miliona pretraga, što Pekmena stavlja na sam vrh u ovoj kategoriji.

Na drugom mestu je Pikaču sa 41 milionom pretraga, a treće zauzima Sonik sa 38 miliona.

Pikaču i Sonik su već dugo prisutni u raznim avanturama, a porast popularnosti dobili su u prethodnom periodu, zahvaljujući filmskim adaptacijama u kojima su bili glavni akteri.

Super Mario je na četvrtom mestu po pretragama, prenosi play.co.rs.

The world's most popular video game characters! Here are the top 3 but we've put together the top 50 characters, check it out!