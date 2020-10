Revolucionarno otkriće - Satelitski snimak otkrio afričke pustinje ispunjene milijardama drveća

Tim od 24 naučnika iz Evrope, SAD-a i Afrike otkrili su da je takozvana subvlažna zona iznenađujuće ispunjena biljnim svetom.

„Bili smo vrlo iznenađeni da u pustinji Sahara raste toliko puno drveća“, rekao je glavni autor Martin Brandt, docent geografije na Univerzitetu u Kopenhagenu.

„Svakako postoje ogromna područja bez ikakvog drveća, ali još uvek postoje područja sa velikom gustinom stabala, pa čak i između peščanih dina, tu i tamo raste neko drveće“, naveo je.

