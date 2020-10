NASA ĆE SPUSTITI MODUL NA ASTEROID - Imaće samo DESET SEKUNDI da uzme uzorak sa površine, a OVO je cilj misije (FOTO+VIDEO)

NASA se priprema da spusti svemirski modul na asteroid Benu i donese uzorak na Zemlju 2023. godine, ali će imati samo deset sekundi da uzme uzorak sa površine.

Ceo proces sletanja na asteroid će trajati četiri i po sata, a kada sleti, ruka robota će pokušati da uzme uzorke sa površine i donese ih na Zemlju, na putovanju koje će trajati tri godine.

Naučnici se nadaju da će misija otkloniti neke nedoumice o razumevanju kako su se planete formirale i kako je nastao život, preneo je Dejli mejl.

🔴 HAPPENING NOW: Join NASA’s @Dr_ThomasZ & Dr. Glaze for a Q&A as we gear up for @OSIRISREx's descent to the surface of asteroid Bennu to collect a space rock sample. Let's rock 'n' roll! https://t.co/rlLO2otKbJ



Send your questions using #ToBennuAndBack https://t.co/rlLO2otKbJ — NASA (@NASA) 19. октобар 2020.

Biće i prikupljeni podaci koji će dati uvid u potencijane susrete asteroida sa našom planetom. Upravljanje letelicom neće biti lako, a NASA je dala poređenje kako će to da izgleda.

NASA's attempting a daring asteroid heist tomorrow!@OSIRISREx will swoop in to touch the surface of asteroid Bennu, collect a sample & return it to Earth. The target site is only a few parking spaces wide & surrounded by hazardous, building-sized boulders. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/UgT5VCL8LU — NASA Goddard (@NASAGoddard) 19. октобар 2020.

"Sledeći put kada parkirate automobil ispred vaše kuce ili restorana, uđete unutra, zamislite da sa tog mesta putem navigacije parkirate Oziriks-Reks na 300 kilometara dalje", rekao je zamenik ovog projekta NASA Majk Moro.

Touch, go: NASA prepares for spacecraft's 10-second grab from asteroid https://t.co/CtScTRI4sV — Los Angeles Times (@latimes) 19. октобар 2020.

Kada Oziriks-Reks uđe u orbitu asteroida, imaće četiri i po sata da se spusti, a ruka robota dužine preko tri metra će imati deset sekundi da prikupi uzorke.

Radio veza sa svemirskom letelicom kasni 18 minuta, pošto se Benu nalazi na oko 334 miliona kilometara daleko od Zemlje.