Ava Lavinija Gardner bila je američka glumica koja je četrdesetih i pedesetih godina 20. veka žarila je i palila holivudskom scenom. Karijeru je počela 1941. godine, da bi za vrlo kratko vreme postala zvezda blokbastera poput "Noći iguana", "Bosonoga kontesa", "Snegovi Kilimandžara"...

Američki filmski institut ju je proglasio za jednu od najvećih glumica prošlog veka, a sve vreme njenog burnog života skandali koji su je pratili privlačili su pažnju javnosti isto, ako ne i više, od njenih uloga na velikom platnu.

One should never give a woman anything she can't wear in the evening.

(Oscar Wilde)

