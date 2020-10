LETE KROZ VATRU, RAZBIJAJU, A IMAJU I MIŠIĆE - Egipat predstavio novu klasu mačo policajaca (VIDEO)

Policija u Egiptu organizovala je pre nekoliko dana paradu. Iako smo navikli da sa parada dolaze dobro poznati prizori uniformisanih ljudi, oružja i vozila, ova egipatske je sve, samo ne obična.

🌇 #مشاريع_مصر 🇪🇬| من حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية عام 2020 Graduation ceremony for the new police officers from the Egyptian Police Academy in 2020 pic.twitter.com/3oPkrsYRDA

Naime, na društvenim mrežama se munjevito šire snimci sa tog događaja na kom su regruti pokazali šta znaju nagi do pojasa. Reč je o paradi povodom zavšetka obuke još jedne klase regruta.

Na snimcima koji kruže vide se mišićavi mladići koji poziraju na krovovima automobila i tenkova, razbijaju gipsane ploče, rade zgibove, pa i "lete" kroz vatru.

The official parade of the #Egyptian police topless went viral on social media.



At the graduation ceremony of the police academy, attended by Egyptian President Abdulfettah El Sisi, police candidates display their bodies topless.#Egypt #Sisi pic.twitter.com/NlwiSJtgNL